Federación, por medio de SHCP, transfirió 3 mil 500 mdp a Veracruz en primer cuatrimestre de 2017

A pesar que aseguran los administradores de Gobierno del Estado que no tienen dinero, lo cierto es que la Federación destinó a las arcas estatales entre 2 mil y 3 mil 500 millones de pesos en recursos extras en lo que fue el primer cuatrimestre del 2017.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que estos recursos fueron enviados a las 32 entidades del país, excedente que oscila entre 32 mil 453 millones de pesos.



“Entre enero y abril de este año, las arcas de los 32 estados debieron recibir 235 mil 386 millones de pesos”



Una de las razones que han fortalecido estos ingresos fue la mayor recaudación federal participable, es decir, la bolsa de recursos que capta el gobierno y transfiere a las finanzas locales.



En este sentido se menciona que en la lista de estados con mayores montos de excedentes fueron: Jalisco, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí, que recibieron entre 3 mil 500 y 2 mil millones de recursos extras.



Los dividendos positivos provinieron de los impuestos de renta y valor agregado, mientras que los relacionados con el IEPS fueron menores, pero no impidieron la erogación excedente del cuatrimestre.



En términos absolutos, el Estado de México obtuvo 34 mil 464 millones de pesos entre enero y abril de este año, pero lo que estaba presupuestado entregar en ese periodo eran sólo 29 mil 608 millones.



Esa entidad se ubicó como la de mayor transferencia de excedentes, con un total de 4 mil 856 millones de pesos.



Le siguió la Ciudad de México, que obtuvo 4 mil 683 millones adicionales. Originalmente iba a recibir 26 mil 84 millones de pesos, pero finalmente reportó una entrega de 30 mil 767 millones en ese periodo.



La mayoría de estas entidades son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y son de las más habitadas del país.



En el cuatrimestre no hubo una sola entidad que no recibiera más recursos de los esperados, aunque en la parte baja se ubicaron Campeche, Baja california Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Colima.