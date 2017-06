Crimen organizado amenaza a militantes de Morena en Río Blanco, denuncia Cuitláhuac García Tweet El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García Jiménez, denunció públicamente que militantes de ese instituto político son azuzados por la delincuencia organizada en Río Blanco, de lo cual responsabilizó al gobierno estatal y federal de lo que pudiera ocurrir. Al respecto deploró que el gobierno estatal no garantiza la seguridad Xalapa - 2017-06-05 00:56:19 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García Jiménez, denunció públicamente que militantes de ese instituto político son azuzados por la delincuencia organizada en Río Blanco, de lo cual responsabilizó al gobierno estatal y federal de lo que pudiera ocurrir. Al respecto deploró que el gobierno estatal no garantiza la seguridad.



La noche de este domingo 4 de junio, precisó, fue rodeada la casa sede de Morena en Río Blanco, expuso.



\"Delincuentes están azuzando a nuestros compañeros. Yo vuelvo a responsabilizar a las autoridades estatales y federales de lo que llegue a suceder a cualquier miembro que esté participando en Morena. Supimos hace tres días que este gobernador no cumplió su promesa de acabar con la inseguridad en seis meses, y vivimos las consecuencias de eso; tampoco supo garantizar la seguridad en estos comicios electorales. Nosotros vamos a poner una queja al más alto nivel\".



Asimismo, Cuitláhuac García Jiménez exigió al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, \"detener todo su aparato de coacción, de azuzar y de utiliza incluso a miembros del narcotráfico en contra de Morena. Lo estoy diciendo con toda responsabilidad\".



A los hechos de Río Blanco se suman los de Chicontepec, refirió, en donde el candidato de Morena a la alcaldía fue \"levantado\" este domingo 4 de junio, por hombres encapuchados, junto con otros integrantes del instituto político, y hasta la noche de este lunes diez personas permanecen desaparecidas, entre ellas la esposa del candidato. Esto además, recordó, de los hechos violentos en Mixtla de Altamirano que cobraron la vida de una persona, entre otros sucesos ocurridos en distintos puntos del estado.



En cuanto al municipio de Río Blanco, ubicado en la zona centro de la entidad, el triunfo de Morena está confirmado, indicó el legislador federal.

