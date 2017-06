Al 67% del cómputo de casillas en Veracruz, PAN aventaja con más municipios, le sigue Morena y en tercero PRI

Al superar el 67 por ciento del cómputo del Programa de Resultados Preliminares, el PAN se perfilaba, para convertirse en primera fuerza electoral en Veracruz, después de esta jornada electoral de este domingo 4 de junio, donde el porcentaje de votación ciudadana apenas superaba el 58 por ciento estatal, le siguen Morena, PRI, PRD, y los partidos pequeños como, Nueva Alianza que sorprendía con 20 municipios, donde alzaba su victoria, seguían Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y PT.



Esta votación es apenas superior a la de la gubernatura del año pasado.



De acuerdo a los resultados del PREP hasta la medianoche, donde van ganando los diferentes partidos políticos y candidatos independientes los municipios se dividían así:



NUEVA ALIANZA: Llevaba ventaja en Cosamaloapan, Tamiahua, Tlapacoyan, Naranjos, Atoyac, Comatlan, entre otros.



MOVIMIENTO CIUDADANO: Se alzaba en ventaja en Tecolutla; Actopan, Altotonga,Cerro Azul,SantiagoTuxtla, Tecolutla,Tesonapa.



MORENA: Llevaba alto margen de votación en Coatzacoalos, Xalapa, Minatitlan, Papantla, Poza Rica, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Café y Xico. Este partido auguraba que ganaría como expectativa máxima 80 municipios.



PVEM: Se alzaba en Aquila.



PT: Las Choapas



PRI/PVEM: Atzalan, Acatlán, Cosoleacaque, Panuco, Puente Nacional, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo,Nautla, Omealca, Otatitlan,Puente Nacional, Río Blanco,Tamalin, Nanchital, Carlos A Carrillo, Calcahualco.



La coalición que llevaba más municipios ganados, es la del PAN-PRD: Ursulo Galvan, Veracruz, Fortin, Huatusco, Ignacio de la llave, Ixhuatlan del sureste, Martinez de la Torre, Alamo Temapache, Angel R. Cabada, La Antigua, Coatzintla, Cordova, Alvarado, Ángel R. Cabada, Boca del rio, Coatzintla,Colipa, Córdoba, Coscomatepec,Cotaxtla, Cuitlahuac,Ignacio De la Llave,Isla, Ixhuatlán del Sureste,Ixhutlancillo, Ixtazotitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada,Maltrata,Mariano Escobedo,Martinez de la Torre, Misantla, Pánuco, Paso del Macho,Paso de Ovejas,Pueblo Viejo, Tantima, Tenochtitlan, Tierra Blanca, Tihuatlán,Tlanixcoyan, Tlapacoyan,Tuxtilla,Vega de a la Torre, San Rafael.



MUNICIPIOS CERRADOS QUE PODRÍAN IRSE A RECUENTO DE VOTO POR VOTO



Municipios cerrados eran Córdoba, Orizaba, entre coalición del PAN-PRD y Morena, Agua Dulce estaba cerrada la votación entre PRI-PVEM y la alianza PRD-PAN.



La participación ciudadana no superaba el 58 por ciento la madrugada de este lunes en todo el Estado de Veracruz, si bien no es la cifra final, es la que arrojaba el Programa de Resultados Preliminares, por lo que se espera no supere el 60 por ciento, al miércoles cuando concluyan los cómputos distritales.



BAJO PORCENTAJE DE VOTACIÓN EN XALAPA



El porcentaje de participación en Xalapa no superaba el 46.4551 por ciento, a las 11 de la noche, con el 58 por ciento del Programa de Resultados Preliminares, lo que era un indicativo que no superaría el 48 por ciento de participación ciudadana en esta elección municipal.



En el histórico de Xalapa, ha tenido elecciones más concurridas, con más del 53 por ciento, ha llegado incluso al 60 por ciento en la elección de Ricardo Ahued, hace 11 años. Se calcula votaron un promedio de 220 mil ciudadanos únicamente en esta elección.



Minatitlán con el 47. 3 por ciento de participación ciudadana, es otro de los municipios donde Morena se alzaba, por debajo del 50 por ciento de gente que acudió a las urnas.



En Veracruz puerto se calculaba un 44.5 por ciento de participación ciudadana.



Córdoba cerraba con el 45.6 por ciento de participación.