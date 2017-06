Interviene la SSP en casilla de Banderilla

El INE tuvo que pedir la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en una casilla de Banderilla.



Así lo informó el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez.



Concretamente se refirió a la sección 0481 en donde se instalaron 4 casillas en el jardín de niños “Alfonso Arroyo Flores”.



Dijo que ya se concluyeron los escrutinios y cómputos, así como los paquetes electorales, no obstante se está impidiendo la salida de los presidentes de casilla.



“Hay inconformidad respecto del escrutinio y cómputo y algunas personas quieren que se haga otra vez; pedimos la intervención de Seguridad Pública para que se pueda acompañar a los presidentes de casilla”.



Aseveró que se trata de la única incidencia de este tipo, apuntando que no tiene detalles de quiénes están impidiendo la salida de los funcionarios electorales.



Además, durante la sesión extraordinaria en la que se acompaña la jornada electoral, Cervantes Martínez aclaró que aunque no hay reporte de violencia sí se conoce que los presidentes de casilla están retenidos en contra de su voluntad.



\"Otro recuento no se podría hacer, lo que tienen que hacer es dejar ir a los funcionarios de casilla para entregar los paquetes\", informó.