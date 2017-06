Fepade recibió 18 denuncias en Veracruz

El representante del Partido Revolucionario Institucional en el Organismo Público Local Electoral municipal de Veracruz, Daniel Galindo Moreno, informó que como resultado de los comicios se presentaron más de 18 quejas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.



Resaltó que la elección de alcalde no fue la mejor porque a la lentitud en la instalación de casillas se sumó el proceso, desde la instalación de éstas y al final en su revisión y conteo de sufragios, y aunque casi hasta el mediodía se instaló la totalidad de casillas, hubo mucha lentitud en el procedimiento.



Criticó que persistiera lo que tanto se ha criticado y por eso acudieron a la FEPADE por varios casos en el municipio.



“Hubo ausentismo de funcionarios de casilla. Se llevaron más de 18 denuncias ante la FEPADE por acarreo, compra de votos, utilización de programas estatales para declinación de voto a favor de uno u otro candidato”, señaló Galindo Moreno.



Aseguró tener pruebas bien documentadas de cada presunto delito señalado, entre ellas fotografías y videos ampliamente documentados



Sin embargo admitió que los resolutivos podrían salir mucho tiempo después pero destacó el hecho de la cultura de la denuncia para que todos los comicios se realicen con apego a la ley y que los infractores lo piensen dos veces antes de burlarla.



DESENCANTO



Para esta elección se anunció el uso de una aplicación para escanear las boletas electorales de cada casilla y subirlas al sistema, a fin de tener en forma inmediata y oportuna en vez de esperar hasta su llegada física a las instalaciones de cada OPLE.



Muchos ciudadanos entendieron que así funcionaría, pero en los hechos no hubo tal. Al menos en el OPLE Municipal de Veracruz se tuvo que esperar hasta la llegada de los paquetes y ahí se realizó ese trabajo, con el retraso con el que cada uno y su respectiva boleta llegaron al OPLE de la calle Mario Molina entre Allende y Netzahualcóyotl.



Por otra parte, un hecho llamativo fue que en colonias de la periferia no se observó mucho movimiento durante la mañana, sino hasta las 5:00 de la tarde cuando faltaba poco para el cierre, y taxis cargados de personas corrían a toda velocidad, a riesgo de un accidente, con tal de que pudieran votar.