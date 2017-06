INE llama a candidatos a no declararse ganadores

El Consejero del INE, Carlos Quiroz Sánchez, llamó a los partidos y candidatos a respetar el acuerdo de civilidad y no declararse ganadores antes de los resultados oficiales.



Así, realizó un exhorto a los candidatos a respetar el trabajo de los organismos electorales en la entidad.



“Esos tiempos de adelantarse ya deben de quedar atrás, se confunde al electorado y al organismo lo hacen ver como innecesario; resulta que hasta son más eficientes que nosotros en términos del trabajo que se está desarrollando con toda seriedad”, concluyó.



Recordó que ningún resultado será definitivo hasta el próximo miércoles, ya que la autoridad electoral todavía no está en condiciones de informar a la ciudadanía sobre los resultados definitivos.



“Que guarden la mesura y respeten el acuerdo de civilidad que tienen para no desacreditar al organismo”, reiteró.



Al reanudarse la sesión permanente del Consejo local del INE en la entidad, lamentó que aunque el conteo se esté realizando rápido en algunos municipios y los aspirantes tienen información privilegiada, no deben de confundir a la gente a pesar de que sus datos pueden ser reales.



“No son la vía correcta para llegar a los ciudadanos, desacreditan al organismo como el responsable de dar la información”.



Así, Quiroz Sánchez pidió a los representantes de los partidos ante el INE a esperar a la sesión del cómputo el próximo miércoles, en la que cada municipio será revisado y se abrirán los paquetes que necesiten de otra revisión.