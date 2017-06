Víctor Carranza gana en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-04-23:46:52 Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza Rosaldo, es el virtual ganador de la presidencia municipal de Coatzacoalcos

Con más de 23 mil votos a favor, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Manuel Carranza Rosaldo, es el virtual ganador de la presidencia municipal de Coatzacoalcos.



Dos horas y media después del cierre de casillas, los resultados preliminares ya daban el triunfo a Carranza Rosaldo, quien aventajó prácticamente 3 a 1 a su más próximo rival, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Manuel Vasconcelos Guevara.



“Es una tendencia ya irreversible a lo que nosotros vamos contabilizando con las actas que nos han mandado; es una gran ventaja que ya no creo que nos pase algo. Vamos en esa gran tendencia y agradezco a los ciudadanos porque realmente sí hubo ese gran deseo de transformar a Coatzacoalcos”, señaló.



Esta sería la tercera victoria consecutiva para Morena en Coatzacoalcos, luego de que Rocío Nahle García obtuviera la diputación federal en 2015, y en 2016 Amado Cruz Malpica ganara la diputación local.



Ahora, dijo, en el 2018 Morena va por la gubernatura de Veracruz y la presidencia de México.





DE LA MANO CON EL PUEBLO



El virtual ganador de la alcaldía de Coatzacoalcos, aseguró que está preparado para gobernar esta ciudad desde el momento en que Morena le brindó la oportunidad de contender.



“Vamos a hacer un gran proyecto integral, donde el ciudadano va a estar inmerso dando solución juntos a cada una de esas problemáticas que se tienen”, sostuvo, y señaló que éste será “un gran capítulo para Coatzacoalcos y una nueva forma de hacer política”.



Víctor Carranza, precisó que la poca participación ciudadana que se registró en esta jornada, la cual no alcanzó siquiera el 50 por ciento de la lista nominal, refleja el hartazgo de la sociedad, lo que justificó luego de la “compra de votos y acarreo de gente” del que fueron notificados.



El candidato de Morena, destacó que este triunfo aún es virtual, por lo que esperará a que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), lo hagan oficial, lo cual podría ocurrir alrededor de este miércoles. Asimismo, se dijo preparado para responder a cualquier impugnación que se pueda presentar.





DE VIVA VOZ



