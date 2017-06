Cardelences salen a votar este 4 de junio

Gary Montes/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-04-20:44:54 Cardel Bajo del marco de la democracia, la ciudadanía cardelence salió a lo largo del día a ejercer su voto, para así elegir al próximo cargo para alcalde del municipio de La Antigua, se instalaron el cien por ciento las casillas pertenecientes a este municipio.

Solo se registró una demora de más de treinta minutos en la casilla 0373 básica ubicada en la colonia Capricho a causa de la falta del secretario y un exclutador, presuntamente por amenazas no asintieron según versiones de algunos integrantes de esta casillas. Hasta el cierre de casillas en todas las localidades y colonias pertenecientes a este municipio no se reportaron incidentes o violencia alguna.



Se presentaron algunos casos donde votantes presentaron su credencial vencida todo esto debido al descuido repuntando, así casi un uno por ciento al descuido para mantener vigente su credencial para votar.



Constantes vigilancias percibieron esta ciudadanía encabezada por policías estatales adscritos al cuartel regional Aurelio Monfort, incluyendo al personal del agrupamiento de Policías Viales, realizando rondines sobre las 38 casillas instaladas a lo largo de este municipio de La Antigua.



Esto para garantizar un ejercicio democrático en paz porque circulaban por redes sociales, rumores de presuntos saboteos en casillas pero no se registró nada desde de inicio hasta el cierre de casillas a las 18:00.