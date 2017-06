En zona centro candidatos ejercen su voto

Como un acto democrático, candidatos de los diferentes partidos políticos de los municipios de Córdoba, Orizaba, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Fortín acudieron a las casillas a emitir su voto, en base a esta jornada electoral 2017.



>>Córdoba



Mauricio Iván Aguirre Marín, candidato independiente emitió su voto en la casilla 1013 de la colonia Arboledas, para después esperar los resultados en compañía de su familia.



Con un llamado a trabajar con transparencia, el candidato independiente hizo su emisión de voto.

Refirió que tienen detectadas ciertas incidencias en algunas casillas, especialmente porque no aparecen en lista los representantes de partidos, lo que consideró deja ver un trabajo desorganizado por parte del INE.

Bajo estas circunstancias, el candidato independiente confío en que se desarrolle una jornada electoral en paz, pero sobretodo con transparencia y legalidad.

>>Orizaba

Con llamados a votar, señalamientos por la guerra y acusaciones directas, candidatos en la zona centro salieron este 4 de junio a emitir su voto.

A las 9:15 horas, el candidato de la coalición PRI-PVEM, Igor Rojí López, acudió a la casilla 2748. Tras depositar su voto, pidió a los ciudadanos que salgan a votar sin presiones, con sufragio libre y razonado.



Pasados unos minutos de las 10 horas, el candidato de la alianza PAN-PRD, Daniel Zairick Aboumrad, acompañado por su esposa, Elisa Coll, acudió a su casilla ubicada en la colonia Rincón Grande. Tras depositar su sufragio exhortó a la población a votar para elegir a sus autoridades.



Reconoció que a pesar de que todos los días lo estuvieron golpeando con mentiras eso no lo detuvo y buscó hacer su campaña positiva, recta y con legalidad. En esa casilla se observó a gente con listas apuntando a otras que llegaban, pese a que un ciudadano hizo la observación a los funcionarios de casilla, éstos no los retiraron.



También a las 10 horas acudió el abanderado del Partido Encuentro Social, Manuel Ruiz Cesáreo, en donde también su llamado fue a los ciudadanos para que acudieran a sufragar.



El candidato del Partido del Trabajo, José Luis Schettino, acudió a su casilla, la 2743, en Barrio Nuevo, cerca de las 12:30 horas. A la salida, invitó a la población que aún no había acudido a emitir su voto, a que ejerciera este derecho.



Con mensajes similares tras depositar su boleta en las urnas, se manifestaron los abanderados del Morena, Guadalupe Fuentes Barco; Panal, Nury Aguilar; Heriberto Falcón, de MC, e independiente, Ezequiel Cruz Arellano.



>>Ixtaczoquitlán



En Ixtaczoquitlán, la candidata del PRI-PVEM, Sandra Mendoza de Amador, invitó a los zoquitecos a acudir a las urnas, en tanto que tras hacer lo propio, dijo que disfrutaría del día junto con su familia.

El candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Castelán Crivelli, refirió que si gana realizará un trabajo en equipo con armonía y con mucha disposición para trabajar.

Nahum Álvarez Pellico, candidato del Morena en Ixtaczquiltlán, señaló que se detectaron algunas anomalías ya que trabajadores del ayuntamiento estaban invitando a votar por el PAN-PRD, por lo que se recababan las pruebas para presentar su inconformidad.

En Ixtaczoquitlán también hay un candidato independiente, David Hernández Castillo, quien acudió a votar a las 12 del día en la casilla 1814 de la colonia Morelos.



>> Ixhuatlancillo



El candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, emitió su sufragio acompañado de su familia.

El aspirante exhortó a la población a acudir a hacer valer su derecho al voto, pues con ello elegirán a los funcionarios que tomaran las riendas del municipio.

Dijo que es respetuoso del proceso electoral, por lo que se mantendrá sereno el transcurso del día y reunido con su equipo de trabajo, hasta que empiece a fluir los primeros datos de esta contienda electoral.



>>Mariano Escobedo



Para el candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Mariano Escobedo, Baldomero Montiel Estévez, es una obligación y responsabilidad de los ciudadanos acudir a emitir su voto, pues con ello participan en la vida democrática del municipio.

Lo anterior lo expresó al acudir a emitir su sufragio a la casilla 2265 ubicada en el palacio municipal, ahí el aspirante exhortó a la población a participar en esta contienda electoral, pues es en los ciudadanos en quienes recae la responsabilidad de elegir a sus próximas autoridades municipales.

Montiel Estévez dijo que ha recibido el reporte de algunas incidencias en casillas de la parte alta del municipio, en donde a representantes de su partido no se les permitía la entrada, sin embargo conforme ha avanzado el proceso, se registra calma.

\"Hemos y seremos respetuosos del proceso, eso también de ha instruido a todo el equipo de trabajo, que sean respetuosos del proceso, yo estaré en casa de campaña recibiendo la información que se vaya generando durante el día y esperemos que todo siga como hasta ahorita\", señaló.



Agregó que será respetuoso de los resultados que se emitan al final de la jornada electoral pues \"tenemos experiencia y creo que algo de lo más importante es que somos gentes maduras y aceptaremos cualquier resultado\", concluyó.



>>Fortín



Tras asistir a votar el candidato de la coalición \'Para que resurja Veracruz\', PVEM-PRI Enrique Muñoz, hizo un llamado a los ciudadanos del municipio para salir a votar con libertad, pues tras varias denuncias presentadas por inconsistencias en el proceso elector duda de la transparencia del OPLE.



“No se puede confiar en el juez de la elección cuando han aparecido boletas tiradas, no podemos confiar en alguien cuando hay operativo “carrusel”, lo que si confiamos es en que la gente salga y defienda su voto”, expresó el candidato.

Aseguró que los representantes de partido están haciendo jurídicamente lo propio, en tiempo y en forma en compañía de otras fuerzas políticas, mientras que dijo que está en las manos los ciudadanos defender con su voto y estar pendiente se hagan valer.



Enrique Muñoz aseguró que aceptará el resultado pero dejará en manos de las autoridades y de los representantes de partidos seguir los procedimientos legales de ser necesario.



Culminada la elección Enrique Muñoz, dijo que encontrarán a la misma persona de siempre, a partir de que culmine esto seguirá su vida normal.