En Nanchital casillas abrieron una hora después Tweet Con una hora de retardo inicio la Jornada Electoral en la localidad de Nanchital, en el que se registraron largas filas en el 40 por ciento de las casillas, debido a que no se presentaron funcionarios en las mesas directivas, por lo que provoco molestias entre los votantes, quienes desde tempranas horas estuvieron en la fila para emitir sufragio Nanchital - 2017-06-04 16:16:12 - Ilse Sulvarán / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO



Una de las casillas con mayor atraso en la apertura fueron las de la colonia Guadalupe Tepeyac, en las que decenas de ciudadanos se hallaban en el aguardo desde las 7 y media de la mañana, con la finalidad de ser los primeros en ejecutar su voto, por lo que optaron en retirarse y denegar el sufragio.



Dicha problemática, se derivo a que a la desorganización de la mesa directiva, en el que los presidentes de casillas no concluían el conteo de las boletas otorgadas.



Cabe mencionar, que los votantes manifestaron su inconformidad, debido a la desorganización que tenían más de 15 de Nanchital de las 42 casillas; 20 básicas, 22 contiguas y 3 extraordinarias instaladas en diferentes puntos de Nanchital, exponiendo que la hora de retraso genero que menos votantes emitieran su elección. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

