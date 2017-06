Se observaba ‘floja’ votación en Minatitlán

Al realizarse este domingo la jornada electoral para elegir nuevo Ayuntamiento, en toda la mañana se observó una floja votación en las casillas, principalmente de personas adultas y no de jóvenes, como presagiando el triunfo del abstencionismo en el municipio de Minatitlán, habiéndose presentado durante la instalación de casillas un par de incidentes, además de la demora en la instalación de las mismas.



Uno de los incidentes observados en la casilla básica 2464 instalado a las afueras del Seguro Social, fue que los funcionarios de casilla no admitieron la representación del candidato independiente José Luis Almanza Katz, el joven David Ramírez Martínez. Al respecto, la también representante del independiente, Hilda Sofía González Licona, comentó que David Ramírez llevaba su hoja de representación, pero que la noche anterior, “de última momento”, las autoridades electorales lo dieron de baja del listado de representantes.



Por lo tanto, al representante de Almanza Katz no le permitieron firmar el acta de inicio de la jornada electoral, ni a Hilda Sofía González quien dijo: “¿Cómo es posible que en tan poquitas horas hagan tantos cambios; no puede ser”.



Otro incidente fue que no se pudo instalar la casilla 2422 en la escuela Tierra y Libertad, en la colonia Salubridad, porque de último momento se negó la autorización y se tuvo que reubicar en la escuela CBTIS 213, lo cual está permitido por la ley electoral.



El representante del PAN en el OPLE municipal, Blas Ávalos, comentó que alrededor de las 9 de la mañana, el Sistema de información de la jornada electoral arrojaba datos de que solamente se habían instalado unas cuatro casillas, de las 226 que se instalarían en el municipio, y comentó que algunos funcionarios no fueron bien instruidos, ya que en la casilla 2490, “la presidenta fue mal capacitada y por eso los detalles de la falta de instalación rápida”.



Por su parte el presidente del OPLE dijo que hasta ese momento había 25 casillas instaladas, con 99 funcionarios de casillas presentes y solamente uno tomado de la fila. A las 10:07 horas el SIJE reportaba 632 funcionarios presentes; 150 casillas en donde no se tomaron de la fila; y solamente 13 funcionaros tomados de la fila. A las 13 horas se decía que aún faltaban por instalarse tres casillas en la zona rural, de las 226.