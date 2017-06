Taxistas acuden a las oficinas del PRD en Xalapa a exigir pagos a cambio de credenciales de elector

Ariadna García/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-04-15:54:53 Xalapa Decenas de taxistas se manifestaron en las oficinas del PRD estatal en exigencia del pago que les prometieron a cambio de credenciales de electo

Decenas de taxistas se manifestaron en las oficinas del PRD estatal en exigencia del pago que les prometieron a cambio de credenciales de elector.



Tras confesar que aceptaron el trato, aseguraron que un operador del Sol Azteca, les dijo que serían 800 pesos los que les darían por unidad y por credencial, lo que les pareció bastante bien por la crisis económica por la que atraviesan y para poder llevárselo a su familia.



La encomienda era votar por el PRD en Xalapa aunque no pudieron dar el nombre de la candidata por ese partido.



Aseguran que lograron reunir y entregarle 400 credenciales y ahora no les quieren pagar. Señalaron a uno de los taxistas como el que recibió el dinero por parte de una persona del PRD quien ahora no quiere hacer el pago.



Sin embargo, el acusado refirió que aunque sí lo contactaron para hacer ese movimiento, no le hicieron llegar el pago que le prometieron.



poco antes de las 8 de la mañana arrancó la jornada electoral por parte de los consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para alrededor de las 8:10 declararse en Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral, en la que se los veracruzanos elegirán a sus 212 presidentes municipales.