Votan contendientes a la alcaldía de Coatzacoalcos

"Espero una jornada tranquila, pese a los que se registró el lunes con el robo de boletas y al atentado que sufrió el candidato de MORENA en Cosoleacaque, hasta el momento yo no he sufrido ningún percance": Víctor Carranza, candidato de Morena. Votó a las 9 de la mañana en la casilla 785, ubicada en Díaz Mirón 2910, colonia Puerto México Coatzacoalcos - 2017-06-04 10:59:12 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-04-11:00:38 Coatzacoalcos A las 9:30 llegó a ejercer su votación en casilla el contendiente del PRI-PVEM Carlos Vasconcelos, quién aclaro tener confianza en las realización de estas elecciones. "Espero una jornada tranquila, pese a los que se registró el lunes con el robo de boletas y al atentado que sufrió el candidato de MORENA en Cosoleacaque, hasta el momento yo no he sufrido ningún percance": Víctor Carranza, candidato de Morena. Votó a las 9 de la mañana en la casilla 785, ubicada en Díaz Mirón 2910, colonia Puerto México.

A las 9:30 llegó a ejercer su votación en casilla el contendiente del PRI-PVEM Carlos Vasconcelos, quién aclaro tener confianza en las realización de estas elecciones-



Emite su voto el candidato del Partido Encuentro Social, Luis Fernando Guizar Valladares en punto de las 10:00 hrs.



Jorge Yunis Manzanares candidato de Movimiento Ciudadano, acudió con su familia a emitir su sufragio alrededor de las 10 de la mañana.



Adán Escobedo Morales, candidato del PANAL, habló para Imagen del Golfo a su llegada a la casilla donde emitió su voto.



Jesús Moreno candidato del PAN-PRD junto a su familia, emitió su voto a las 10:40 horas de este domingo; invitó a la ciudadanía a salir a ejercer su voto y que sepan bien lo que quieren para Coatzacoalcos

