Atracan vivienda en Santa Martha en Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-03-21:45:24 Coatzacoalcos Delincuentes entraron a robar a una vivienda, por una ventana

La tarde del viernes un grupo de delincuentes se introdujeron a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Martha, para sustraer objetos de valor y dinero; sin embargo, vecinos se percataron del robo y frustraron el hurto.



Estos hechos ocurrieron en los pasillos de un departamento marcado con el número 188-B de la manzana 6 de ese sector, donde los hampones aprovecharon que los propietarios no se encontraban para así efectuar el robo.



Los hampones entraron a una de las habitaciones, por una de las ventanas las cuales no cuentan con protecciones y luego de forzarla lograron introducirse, por fortuna varios de los vecinos se percataron del hecho y dieron aviso a las autoridades policiacas.



Mediante una red de vigilancia los colonos se organizaron para lograr la detención de los delincuentes, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban darse a la fuga con varios aparatos de valor.



Al verse acorralados los delincuentes abandonaron el botín y se dieron a la fuga lográndose escabullir entre los andadores del fraccionamiento, mientras que las autoridades policiacas arribaron al lugar media hora después.



Pese a efectuar un operativo en las inmediaciones de la colonia, no lograron dar con el paradero de los delincuentes en este sector se han vuelto frecuentes los robos debido a la poca vigilancia por parte de la policía.