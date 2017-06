Denuncian irregularidades en block de boletas en Córdoba

Presentan una querella ante el Ministerio Público de Fortín con la carpeta de investigación 324/17 de la Mesa 1, los representantes de los partidos MORENA, PT, PVEM Y PRI por las irregularidades registradas en el mal encarpetado de un block de boletas en la cual había una boleta suelta que no correspondía al número foliado.



Los representantes de los partidos señalaron presunción de omisión por parte del Órgano Público Local Electoral (OPLE) por el mal encarpetado en el block de boletas electorales que eran destinadas para la casilla 1533 que se ubicará en la colonia Melesio Portillo, mismo que debía tener 100 papeletas y apareció una de más marcada con el folio 29414 y la serie correspondería a la serie 6414 y 6415, es decir eran 101 en lugar de 100, explicó Francisco Javier Chelesque representante del PT quien dijo que ese paquete salió cuando fue transportado por un vehículo con propaganda del PAN, que tras la denuncia valió la destitución de tres de los consejeros del OPLE.



Lucio Ernesto Martínez Hernández, del PVEM, dijo que en casilla básica 1540 de Monte Blanco y en la 1544 contigua en Santa Lucía registran estas irregularidades por lo que estarán pendientes del desarrollo de la elección y cualquier irregularidad será dada a conocer a través de los medios de comunicación.



Flor Bautista representante de MORENA, hizo el llamado pues su partido quiere una elección equitativa, para todos, sin ningún problema.



Osmar Eduardo Martínez Vázquez, representante del PRI ante OPLE pidió a los ciudadanos que detecten irregularidades que llamen a la FEPADE, pues se busca respetar la legalidad de la elección.



Temen que al no haberse revisado el 80% de los paquetes electorales, haya un faltante de más de 50 boletas electorales, por ello hacen un llamado para que los funcionarios de casilla firmen las boletas.



Por la tarde, un reportero de un medio impreso de Córdoba, trasmitió en vivo el reporte de una denuncia anónima de que en un domicilio de Shangri-lá había tiradas nueve boletas electorales originales con los sellos del OPLE y con el recuadro tachado del logotipo del PAN.



El reportero se retiró y dijo desconocer si alguna autoridad se presentó en el lugar, tras la llegada de más reporteros el dueño de la propiedad salió para decir que en su casa había una fiesta y no militan en algún partido político, pidió no tomarán fotografías y dijo que salieron porque sus amistades les informaron que su casa estaba siendo grabada y aseguró nada tienen que ver con algún instituto político.



Representantes de partidos indicaron que podrán una denuncia ante la FEPADE para que investiguen el caso a fondo, pues temen que este domingo se registre un fraude electoral.