Lluvias torrenciales dejan sin casa a veracruzano

Las lluvias torrenciales de principios de semana dejaron a Ignacio Ramírez Estrada sin casa. El cuarto de láminas que construyó en la colonia Vicente Lombardo, al norte de la ciudad de Veracruz, se deslavó.



Hace tres días que él, su esposa y su nieta duermen bajo las escaleras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.



“Mis vecinos me hacen el favor de guardarme mis cosas y estamos durmiendo ahí porque ese lugar es seguro y hay mucha gente buena que nos ayuda”, platica mientras su cuerpo se mantiene atado a una lona de protesta contra las autoridades en el centro de la ciudad de Veracruz.



Ignacio no tiene dinero para recuperar su casa y tampoco tiene conocimiento sobre si alguna autoridad o programa de gobierno lo puede respaldar.



Ignacio es un albañil que trabaja esporádicamente en obras mientras que su esposa se dedica a la recolección de cartón y botellas de plástico que posteriormente venden para cubrir sus gastos.



Los dos mantienen a su nieta de cinco años de edad, hija de su único hijo, quien se fue hace ocho meses a otra ciudad para conseguir un mejor empleo y hasta el momento no les ha enviado dinero.



La casa “estaba vencida” desde los fuertes vientos provocados por el huracán Karl en el 2010 por eso con la lluvia constante y la falta de mantenimiento la estructura se vino abajo.



Además de no tener dónde dormir, Ignacio y su familia tienen un adeudo que sobrepasa los 3 mil pesos ante el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento pese a que en su vivienda falta el servicio porque fue suspendido para la construcción de un colector.