Lleva cuatro días sin agua fraccionamiento de Veracruz

Alrededor de dos mil habitantes del fraccionamiento Costa Dorada, ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz, no tienen agua potable desde hace cuatro días.



Roberto Solís, jefe de manzana en el fraccionamiento, informó que el desabasto se debe a la falla en la única bomba de agua que tienen, misma que es operada por personal de la desarrolladora Homex ante la falta de municipalización de la unidad habitacional.



“Este problema no es nuevo, hemos tenido este problema constantemente una o dos veces cada año. Llevamos diez años de vivir en este fraccionamiento y el problema es que constantemente los señores pues no pagan el suministro ya sea de energía eléctrica o de diésel para la planta. Funciona a través de una planta generadora de energía a través de diésel.



“En esta ocasión ellos argumentaron que les faltaba el pago para comprar el diésel, cosa que a todas luces no es verdad. Cambiaron la planta generadora porque al parecer tenía un fallo pero el fallo no estaba ni en la planta de diésel ni en la planta, al parecer está en la bomba”, explicó Roberto Solís.



El jefe de manzana mencionó que tras múltiples solicitudes a la empresa esta no ha dado respuesta a los habitantes, quienes se han tenido que organizar para comprar pipas de agua para realizar sus actividades diarias.



Los vecinos de Costa Dorada pagan entre 120 y 150 pesos por el rellenado de un tanque de azotea y deben hacer largas filas para anotarse en una lista previa que les da acceso al servicio.



“Es un caos y los señores nunca dan la cara ni una solución y ese es el problema y ese es el malestar que tienen todos los vecinos… los señores no vienen, no se presentan, no hay ningún representante de la constructora Homex, ningún empleado tratando de solucionar el problema”, acusa el jefe de manzana frente a unos 200 vecinos inconformes.



Sin embargo el problema del abastecimiento de agua potable lo viven todos los días quienes habitan en este fraccionamiento pues la bomba de suministro es encendida a la 1:00 de la mañana y se apaga a las 9:00 de la mañana, lo que los obliga a llenar tanques y hacer sus actividades durante la noche.