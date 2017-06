Jóvenes, los más interesados en votar en Veracruz

Los veracruzanos saldrán a votar este domingo esperando que su participación ayude a cambiar el curso de la política que se desarrolla en el municipio donde vive.



Los jóvenes, sobre todo aquellos que ejercerán su voto por primera vez, son los más interesados en participar en los comicios.



Incluso algunos de ellos investigaron sobre el desarrollo de una elección y verificaron el trabajo que realizan los OPLE (Organismo Público Local Electoral).



Luis Campos tiene 19 años y este domingo votará por primera vez confiando en la respuesta que obtuvo de sus familiares y amigos en que la jornada electoral, salvo sus casos específicos, se desarrolla de manera confiable.



Él considera que si no existe una participación ciudadana el candidato que resulta ganador no es el que elige la mayoría.



“Creo que nos corresponde a nosotros el futuro que vaya a tener tanto nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, y depende de cada uno de nosotros el avance que queramos para nuestro municipio. A veces opinamos y damos malas críticas de nuestros gobernantes pero depende de nosotros que cambie”, aseguró Campos.



Para Abraham Cruz la elección que cada quien haga sobre el personaje que lo habrá de representar a nivel municipal para el próximo periodo administrativo es importante pues significa el poder del electorado.



“Elegimos a nuestros gobernantes, buenos o malos, tenemos ese poder de quién nos va a gobernar y no hay que desaprovecharlo”, enfatizó.



Mientras el ánimo de la juventud es a favor de las instituciones los adultos desconfían del proceso.



Felipe Tlaxalo de 58 años asegura que el OPLE no es una institución confiable para decidir quién administrará los ayuntamientos por los próximos cuatro años.



Sin embargo tampoco hará que su voto se sume a la cifra del abstencionismo, aún con reservas lo ejercerá.



“Todos debemos ejercer nuestro derecho como ciudadanos para que luego no los estemos lamentando”, enfatizó.