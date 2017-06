Responsabiliza representante del PES al OPLE de la violencia

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-03-20:23:13 Acayucan Don Julián Abdala Aguirre, representante ante el INE del Partido Encuentro Social (PES)

El ciudadano Julián Abdala Aguirre, representante ante el INE del Partido Encuentro Social (PES), acudió este sábado a las oficinas de redacción de Diario del Istmo Acayucan, para hacer pública su inconformidad con lo que llamo “el valemadrismo” del organismo Público Local Electoral (OPLE)”, institución del estado a la cual responsabiliza, de la violencia que se está generando en el proceso electoral, más la que se sume el día de hoy, todo según él, por no sellar correctamente los paquetes electorales entregados a los presidentes y funcionarios de casillas.



“Los Consejos Municipales del OPLE debieron haber entregado los paquetes sellados, les propuse que se usara una cintilla blanca, no una fabricada por el mismo sistema Ople, donde firmáramos los representantes de partidos, y una consejera del INE estuvo de acuerdo y me apoyó con esa propuesta; la ley dice que se les entregue a los presidentes de casillas en sus domicilios hasta cinco días antes de la jornada electoral, lo cual me parece bien, pero que las entregaran selladas”, expresó.



“Digo esto porque con esa inseguridad de que se las dejan sueltas, muchos de ellos que simpatizan con algún partido político, y con varios partidos políticos, uno no puede saber qué hacen con esas boletas, si con una que logren sustraer pueden clonar cientos, miles y cinco días es mucho tiempo, ya lo decíamos muchos de los representantes de partidos; con mi experiencia en cuestiones electorales, me he enterado por ejemplo del carrusel, que con una boleta pueden comprar muchos votos, porque se la van rolando, al que llega a la casilla votar ya le dieron la que está marcada por el partido, lo que hace es fingir dentro de la urna que la marca pero en realidad, ese tiempo lo usa para doblar la que le dieron en la casilla y la guarda, y mete a la urna la que ya va tachada, la que le dio el mapache, quien lo condiciona con que le entregue la boleta que no está tachada, es decir, la que le dieron para que votara, para también marcarla y así es como le da el dinero que hayan convenido, por la venta del voto”, explicó.