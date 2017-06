Detienen a ex titular de Salud de Oaxaca

Germán Tenorio Vasconcelos, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en la administración de Gabino Cué Monteagudo, fue detenido este sábado en Jalisco.



En un comunicado, la Fiscalía General de Oaxaca detalló que el arresto del ex funcionario se dio en cumplimiento a las órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca por el presunto delito de abuso de autoridad durante su periodo como servidor público.



La dependencia detalló que Tenorio Vasconcelos ya fue trasladado a Oaxaca “para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere”.



El año pasado, el titular de Salud estatal fue inhabilitado para ocupar cualquier puesto público durante 13 años debido a la compra de un avión para uso privado con un costo aproximado de 3.5 millones de pesos, el cual no dio a conocer en su declaración patrimonial.



En el proceso de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en contra del funcionario también se le sancionó por la incorporación de su hija, Paulina Tenorio, en la nómina de esa los Servicios de Salud.





INFORMACIÓN TOMADA DE:



http://aristeguinoticias.com/0306/mexico/detienen-a-ex-titular-de-salud-en-oaxaca-que-compro-avion-privado-de-3-5-mdp/