Al menos siete muertos tras motín en cárcel de Brasil

Siete adolescentes murieron y dos resultaron heridos en un motín este sábado en el centro de detención Lar do Garoto Padre Otávio Santos, en el estado Paraíba, noreste brasileño, confirmó la Policía Civil.



La rebelión comenzó la madrugada de este sábado cuando un grupo de jóvenes intentó huir del recinto, informaron las autoridades.



Según el portal G1, 11 internos están prófugos. El conteo inicial indicaba que por lo menos 27 habrían dejado el recinto. Después de la fuga se produjo un enfrentamiento entre dos grupos rivales que viven en el centro socioeducativo, acotó la Policía.



El vicedirector de la unidad, Francisco Souza, explicó al diario Folha de S. Paulo que el centro Lar do Garoto tiene capacidad para 40 personas, pero a la fecha, 220 viven allí.



Indicó que durante el alzamiento, los internos prendieron fuego a los colchones, incendiando un ala del centro. Los cuerpos fueron encontrados carbonizados, según el impreso.



Los dos heridos están en condición estable en un hospital de la ciudad.



Brasil enfrenta una crisis carcelaria desde comienzos de 2017. Motines, fugas y enfrentamientos han dejado centenas de muertos y heridos en presidios del norte y noreste del país.



Los choques internos son producto de las rivalidades de facciones que controlan el tráfico de drogas en los penales, en tanto las malas condiciones de los recintos y la sobrepoblación, estimada en 67%, agudizan la crisis.



Los datos más recientes del Ministerio de Justicia (2014) indican que 622.000 detenidos viven en 2.766 unidades, lo que deja a Brasil con la cuarta mayor población carcelaria del mundo.

