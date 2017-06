PAN desconfía de autoridad electoral de Edomex

El Partido Acción Nacional y el equipo de campaña de su candidata a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota, expresaron su “profunda preocupación” ante las irregularidades previas a la jornada electoral de este domingo en el Estado de México.



Para este instituto, con la suspensión de la prueba piloto del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) desde cada casilla por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), conocido como “PREP-casilla”, así como los problemas durante los simulacros del Conteo Rápido y PREP tradicional, hechas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), “queda claro que el órgano electoral no es confiable”.



El PAN acusó a la autoridad electoral local de minimizar las denuncias presentadas por el partido ante las diferentes inconsistencias que desde el 14 de mayo y hasta el viernes 2 de junio, se presentaron en la operación del Conteo Rápido.



“De los nueve ejercicios realizados en cada simulacro, tres resultan fuera del intervalo de confianza, que es del 95 por ciento. Al quedar fuera del intervalo del 30 por ciento, el nivel de confianza del Conteo Rápido no es estadísticamente el correcto, detalló el PAN en un comunicado.



Durante el segundo simulacro de este proceso, “se detectó que algunas de las personas que transmitían los datos o los capturaban falseaban la información para beneficiar la tendencia a un candidato”, aseguró.



“Por otra parte, el equipo de cómputo con el algoritmo falló, y de forma irregular se utilizó el equipo de un ciudadano, sin que de forma previa se pudiese verificar qué tipo de información y programas existían en el mismo, lo cual constituye una grave violación que le quita la poca confiabilidad que le quedaba al Conteo Rápido”, detalló.



En cuanto al PREP, “en el tercer simulacro se dio la captura errónea de datos en un distrito, lo que provocó que se detuviera el sistema para borrar esa información y volver a capturarla, lo que muestra una falla grave en los protocolos de seguridad del sistema, el cual no debería de permitir el borrado de información ya capturada”.



El PAN reiteró su “preocupación ante la posibilidad de que el domingo se consume una elección de Estado, la cual se ha venido preparando desde meses atrás debido a la intromisión ilegal de los gobiernos Estatal y federal y la nula intervención para evitarlo por parte del Instituto Electoral del Estado de México”.



