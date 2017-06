No prohíbe OPLE portar celular en votaciones Tweet Un exhorto no es igual que una prohibición y el Organismo Público Local Electoral, OPLE, no ha impuesto ninguna que prohíba la portación de teléfono celular o dispositivo fotográfico al momento de votar bajo la mampara. Río Blanco - 2017-06-03 14:52:47 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Un exhorto no es igual que una prohibición y el Organismo Público Local Electoral, OPLE, no ha impuesto ninguna que prohíba la portación de teléfono celular o dispositivo fotográfico al momento de votar bajo la mampara.



