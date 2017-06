Carlos Morales, tiene los días contados en Monarcas

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-03-14:30:45 Michoacán El zurdo deberá buscar nuevo equipo en el futbol mexicano. (Foto: Imago7)

Luego de más de una década de defender los colores de Monarcas Morelia en tres diferentes etapas, Carlos Adrián Morales no entra más en planes y fue anunciado como transferible.



A través de Twitter, el equipo dirigido por Roberto Hernández publicó que el Eterno 28 y Luis Gabriel Rey se suman a la lista de 12 jugadores que buscarán ser negociados en el próximo Draft del 7 de junio en Cancún.



Morales es un símbolo para Morelia con más de 300 partidos disputados a lo largo de 13 años con la institución (1998-01, 2002-04, 2012-17), con quienes logró el único título de Liga MX en su historia en el Invierno 2000, así como la Copa MX Apertura 2013 y la Supercopa MX 2014.



El propio futbolista emitió una carta de despedida en sus redes sociales en la que estableció: "Siempre he dicho que me quería retirar con este hermoso escudo, lamentablemente a veces las cosas no salen como queremos, solo me queda decir: muchas gracias (...) No me estoy despidiendo solo es un hasta pronto #MonarcaDeCorazón".









