SUTERM tiene un nuevo líder en Coatzacoalcos Tweet Con un total de 286 votos, el ingeniero Humberto Reyes Jiménez se convirtió este viernes en el nuevo Secretario General de la Sección 53 del SUTERM y concluirá el periodo que dejó vacante el ex dirigente Víctor Daniel Andrade López tras su jubilación como trabajador activo de la empresa Coatzacoalcos - 2017-06-02 21:55:41 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-21:56:40 Coatzacoalcos Trabajadores Electricistas acudieron a la Asamblea Extraordinaria para elegir a su nuevo Secretario General de la Sección 53 del SUTERM. Con un total de 286 votos, el ingeniero Humberto Reyes Jiménez se convirtió este viernes en el nuevo Secretario General de la Sección 53 del SUTERM y concluirá el periodo que dejó vacante el ex dirigente Víctor Daniel Andrade López tras su jubilación como trabajador activo de la empresa.



En una Asamblea que se llevó a cabo en las instalaciones del SUTERM, cerca de 500 trabajadores electricistas de base sindicalizados acudieron a la Asamblea para elegir a su nuevo dirigente que concluirá el periodo que quedó vacante y que finaliza en el 2021.



De manera ordena, los trabajadores ingresaban al recinto sindical y recibían una papeleta con los nombres de los dos candidatos Hugo Ríos Ortega y Humberto Reyes Jiménez y posteriormente tenían que depositar su voto en una urna instalada al frente de la Asamblea, la cual fue sancionada por Vinicio Limón Rivera Secretario de Organización del CEN del SUTERM y Servando Díaz Suárez Coordinador de CFE Zona Coatzacoalcos.



Luego de contabilizar los votos de los trabajadores y resultar ganador de la contienda, el nuevo dirigente sindical dijo que vá a ver una restructuración total en el Sindicato de Electricistas con el único objetivo de beneficiar a los trabajadores sindicalizados y dejar atrás viejos vicios e irregularidades que sólo beneficiaban a un grupusculo que por años tuvo el control de la Sección 53 del SUTERM y utilizaron el sindicato en su provecho personal.



Mencionó que por principios de cuentas va a haber una auditoria a las finanzas del Sindicato que en los últimos nueve años manejó el señor Víctor Andrade para conocer el estado en que se recibe la Sección 53 del SUTERM e informar a los trabajadores sindicalizados de la situación financiera del Sindicato.



“Lo que esté bien y sea en beneficio de los trabajadores tendrá que dársele continuidad, pero lo que está mal se va a cambiar y vamos ir a fondo para corregir errores y viejos vicios en el Sindicato, pero informando en todo momento a los trabajadores de las acciones que vayamos a realizar para que sea la base trabajadora la que decida y marque la pauta de lo que se debe hacer en nuestra sección-- dijo el ingeniero Humberto Jiménez.



Prometió que no habrá cacería de brujas, pero tampoco será cómplice y tapadera de nadie, por lo que de encontrar alguna anomalía o situación financiera irregular, se tendrá que proceder por la vía legal, pues los trabajadores le han pedido que se actue con transparencia en el manejo de los recursos y se informe de las acciones.

