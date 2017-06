Exhorta OPLE no usar celular para tomar foto al voto Tweet El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) acordó realizar un \"exhorto\" a la ciudadanía para evitar el uso de teléfono celular el día de la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio de 2017, por lo que ello no implicará ningún tipo de sanción Xalapa - 2017-06-02 21:19:45 - Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) acordó realizar un \"exhorto\" a la ciudadanía para evitar el uso de teléfono celular el día de la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio de 2017, por lo que ello no implicará ningún tipo de sanción.



El 29 de mayo pasado, el representante del Partido Movimiento Ciudadano, propuso al Consejo General, en el punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, la aprobación de un acuerdo que establezca la prohibición de utilizar teléfonos celulares en las mamparas destinadas para la emisión del voto.



Cabe señalar que de conformidad con el artículo 7, fracción VIII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se tipifica como delito en materia electoral a quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano de emitir su voto en secreto, mismo que a la letra dice:



\"Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:



VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto\".



Así, explicaron que de manera interpretativa, ese tema podría verse relacionado con el uso del teléfono celular utilizar teléfonos celulares en las mamparas destinadas para la emisión del voto; el día de la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio de 2017



Ahora bien, abundaron, en ningún momento se pretende imponer una restricción, esta persuasión resulta necesaria en aras de prevenir la coacción a la que pudieran ser sometidos los votantes.



Lo anterior, en ningún momento coarta los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Federal, sino que más bien es considerada como una manera de salvaguardar los principios rectores del derecho electoral y aquellos atributos que protegen la voluntad del elector al momento mismo de ser plasmada en la boleta electoral respectiva, detallaron los consejeros.

