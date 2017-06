OPLE destruye 642 mil 644 boletas electorales

Para dar certeza a la elección del próximo domingo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz, destruyó 642 mil 644 boletas electorales que tuvieron errores de impresión de siete municipios.



Las boletas fueron llevadas de la bodega del órgano electoral ubicada en Clavijero hasta a la empresa International Paper ubicada en la carretera vieja a Coatepec misma que produce papel a través del reciclado, bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



El consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández explicó que las boletas de cinco municipios no fueron incluidas dado que los representantes de los partidos políticos no estuvieron de acuerdo con el traslado por lo que están resguardadas en bodegas y serán destruidas posterior a la jornada electoral.



Ese fue el caso de los ayuntamientos de Juan Rodríguez Clara, José Azueta, Zaragoza, La Perla y Tlaltetela.



Mientras que las boletas de los municipios que se desintegraron fueron de Agua Dulce, Cosoleacaque, Catemaco, Naranjos Amatlán, Tampico Alto, Chiconamel y Veracruz.



\"Las boletas son depositadas en un molino, se le pone una serie de líquidos, quedan desintegradas y con ellos le vamos a dar certeza a la ciudadanía de siete municipios de que esas boletas electorales no van a ser utilizadas el día de la jornada electoral\", abundó.