Reportan camionetas con despensas en Fortín

Reportan el traslado de despensas y descarga en una bodega de la calzada Morelos en el municipio de Fortín, tras la denuncia pública que hicieron en redes, tras una persecución hecha por la avenida del recinto ferial hasta la colonia Santa Leticia.



Tras el llamado a los medios de comunicación llegaron representantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, PRI, PVEM, PT, quienes se mantuvieron al frente del establecimiento que presuntamente es del regidor panista Miguel Vasquez de Fortín, ante ello el representante del PAN-PRD se deslindó de los señalamientos y dijo que son respetuosos de la veda electoral.



José Francisco Chelesque, del PT; Flor Bautista de Morena, Osmar Eduardo del PRI, Lucio Ernesto Martínez del PVEM, y se agregó Jorge Hernández Ravelo del PAN-PRD quien dijo que se denuncie e investigue presentando cargos contrabquien resulte responsable.



Hacen un llamado para que el suelo esté parejo para todos los candidatos y que no se vale que en veda electoral se den movimientos extraños y cosas indebidas por ello demandan que sea una elección limpia que no existan ni confrontaciones.



Presentaron un reporte al OPLE porque la FEPADE no contesta pese a que debe estar activo las las 24 horas señalaron que es "inservible" la institución.