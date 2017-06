Se manifiestan en Orizaba por explotación a laboral

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-20:16:45 Orizaba Por explotar a sus trabajadoras, a las que se castiga con horas extra de trabajo sin pagarles nada, además de que varias no cuentan con seguro social, integrantes del Frente Auténtico Revolucionario (FAR) se manifestaron ante la pastelería Sherlyn, ubicada en pleno centro de Orizaba. Por explotar a sus trabajadoras, a las que se castiga con horas extra de trabajo sin pagarles nada, además de que varias no cuentan con seguro social, integrantes del Frente Auténtico Revolucionario (FAR) se manifestaron ante la pastelería Sherlyn, ubicada en pleno centro de Orizaba.



Gaudencio Brito Flores, representante de esa agrupación, señaló que a ellos se acercaron dos trabajadoras para pedirles ayuda ante la violación de sus derechos laborales y constitucionales por parte del propietario Juan Bernardo García.



“Esas dos trabajadoras tuvieron la valentía de denunciar las condiciones en que las tienen en esta cadena de pastelerías, pues no cuentan con seguridad social, y cuando sufren un accidente de trabajo no pueden acudir al Seguro Social, sino que de su bolsa tienen que pagar para ser atendidas”, señaló.



Brito Flores mencionó el caso de una de las dos trabajadores, quien se cortó la mano y tuvieron que ponerle cuatro puntos, pero tras haber acudido al IMSS fue reprendida por el dueño de la pastelería, quien le dijo que no debió haber dicho que trabajaba ahí ni que fue un accidente de trabajo, sino que había sufrido un accidente en su casa o en la calle.



Agregó que si alguna trabajadora llega tarde a la pastelería la obligan a quedarse una o dos horas más laborando sin recibir pago extra.



Comentó que la mayoría de las trabajadores son mujeres jóvenes, madres solteras, que están en la indefensión al ser intimidadas por Bernardo García.

Indicó que a fin de buscar una solución a esa problemática buscó al dueño para platicar con él y lo único que respondió fue que él pertenecía a una agrupación priista y le hicieran como quisiera.



“Nosotros le respondimos que lo único que queríamos era que a las dos trabajadoras, que ya habían renunciado cansadas de esa explotación, se les diera su finiquito conforme a la ley y que tomaran en cuenta que por dos años no tuvieron el Seguro Social”, apuntó.



Sin embargo, abundó, ni a eso hubo una buena respuesta, pues desde entonces el representante legal de Bernardo García los trae a las vueltas sin que se vea la intención de cumplir con lo que les corresponde.



Lamentó que en pleno siglo XXI se siga dando la explotación laboral por parte de empresarios que no cumplen con las condiciones que marca la ley.