No muy buenos, los resultados a 6 meses del gobierno de MAYL, destaca encuesta de Impulsos Tweet Al concluir el mes de mayo se cumplen los primeros seis meses como gobernador de Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares. Siendo el primer gobierno panista en el estado después de más de setenta años de dominio priista. Su campaña se basó en gran parte a capitalizar el enojo ciudadanos en contra del entonces gobernador Javier Duarte por el terrible manejo y la corrupción desatada que caracterizó a su gobierno. Veracruz - 2017-06-02 18:07:25 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-18:08:43 Redacción Al concluir el mes de mayo se cumplen los primeros seis meses como gobernador de Veracruz de Miguel Ángel Yunes Linares. Siendo el primer gobierno panista en el estado después de más de setenta años de dominio priista. Su campaña se basó en gran parte a capitalizar el enojo ciudadanos en contra del entonces gobernador Javier Duarte por el terrible manejo y la corrupción desatada que caracterizó a su gobierno.



Hasta el momento las acciones más relevantes emprendidas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares con la ayuda del gobierno federal, tienen a Duarte en una cárcel de Guatemala esperando su extradición y a media docena de ex funcionarios de aquel gobierno en el reclusorio de Pancho Viejo en espera de sus sentencias.



Estas acciones han mantenido a Miguel Ángel Yunes y su gobierno presentes en los medios a nivel nacional pero ¿Qué tan efectiva ha sido esta estrategia para proyectar ante los ciudadanos la imagen de un buen gobierno?



Si nos basamos en los resultados de la última encuesta telefónica, aleatoria, realizada en el estado de Veracruz del 22 al 26 de mayo, podríamos decir que no muy buenos y que conforme pasa el tiempo sus réditos son cada vez menores.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario