Lluvias arrasaron con carreteras de Ixhuatlán

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-17:54:50 Ixhuatlán del Sureste Las lluvias han destruido nuevamente este tramo carretero, el cual fue recientemente rehabilitado.

Días atrás con maquinaria pesada se realizaron las labores de rehabilitación de los tramos carreteros que atraviesan las localidades El Túnel y El Chapo pertenecientes al municipio Ixhuatlán del Sureste, con el fin de aminorar los problemas de circulación entre los conductores, pero esto poco duró.



Las recientes lluvias han arrasado con el material de relleno aplicado, presentándose nuevamente la enorme cantidad de hoyancos que complica la circulación de los vehículos.



Aunque perezca un “tema trillado”, la población y automovilistas siguen esperando que la obra de pavimentación con concreto hidráulico que une a las citadas localidades se lleva a cabo, la cual llevan esperando desde hace poco más de dos años, pero hasta el día de hoy esta no tiene una fecha precisa al no haber recursos en el estado.



El mayor problema para los conductores aun está por venir en cuanto se intensifiquen las lluvias, ante esto siguen siendo los habitantes del municipio Moloacán quienes más sufren las consecuencias al no tener otra vía de comunicación para poder acudir a otras ciudades.



El paso de unidades pesadas juega un papel importante, el daño en esta transitada vía de comunicación que conecta con los municipios Moloacán y Nanchital; se presenta en menor tiempo, por lo que resulta urgente la obra de pavimentación.



Las quejas se presentan diariamente entre los conductores, manifiestan los daños que sus unidades sufren y el riesgo al que se exponen ya que en estos tramos los actos delictivos han sido constantes.





SE MANTIENEN EN ALERTA POBLADORES



En alerta se mantienen la ciudadanía del municipio de Ixhuatlán del Sureste, que vive en las zonas de riesgo y partes bajas, pues temen que los niveles del Río Coatzacoalcos incrementen a causa de las lluvias generadas en otros municipios.



Baltasar López, Director de Protección Civil de Ixhuatlán del Sureste, expresó, “con forme al reporte meteorológico que nos emite la Comisión Nacional del Agua, se prevé que en las siguientes 24 horas continúe el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en el estado de Veracruz (acumulados en 24 horas de 5 a 30 milímetros y puntuales de 50-70 milímetros, éstas principalmente en la zona sur, sin descartar algunas mayores a este rango)”.



Esto es derivado al comportamiento de la Depresión Tropical Beatriz que se debilita sobre el Estado de Oaxaca, sin embargo por parte de Protección Civil local, se mantiene el constante monitoreo del Río Coatzacoalcos y San Antonio, para que las familias de las zonas vulnerables se mantengan en alerta por cualquier contingencia.



Agregando el titular de la dependencia, los ejidos Zapotal, paraíso y congregaciones Coyolar y Barragantitlán constantemente son monitoreadas, ya que se encuentran en los márgenes de los ríos Coatzacoalcos y San Antonio, en las que se encuentran asentadas más de 100 familias quienes se encuentran preocupados de que con el escurrimiento de agua en las partes altas pueda causarle afectaciones.



Antes de finalizar el titular de la Dirección de Protección Civil de Ixhuatlán aseguro, gracias a la buena comunicación con los lancheros y las autoridades municipales mientras tanto no ha sido suspendida la navegación y la pesca.