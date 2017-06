Líder STPRM ordena a obreros votar por su ‘gallo’

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-17:48:29 Nanchital En una reunión en el recinto del GM 24, supuestamente dieron la encomienda a los transitorios de votar por el candidato de su líder Ramón Hernández Toledo, sino se quedarán sin trabajo.

Este viernes trascendió que el líder de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ramón Hernández Toledo, reunió una importante cantidad de transitorios para darles la encomienda que su voto de mañana domingo debe ser a favor de su candidato.



Representantes de partidos, así como jubilados, aseguraron que el líder petrolero junto a su comitiva una vez dio muestra de la represión hacia los transitorios, a quienes expusieron que si no gana su candidato simplemente se quedarán sin trabajo.



Durante la actividad que se llevo a cabo en el recinto oficial del Grupo Mayoritario 24 de Octubre, les dijeron que habrá empleo con la reactivación de la industria petroquímica, en donde los colocarán, pero antes el candidato tiene que ganar la contienda electoral, sin embargo esto resulta difícil de creer toda vez que Pemex dejo de entregar fichas para mas trabajadores, por el contrario se espera el recorte de plazas.



Entre lo comentado en esta reunión, surgió la versión que a cada trabajador les están solicitando que durante el día de la elección, den la muestra que efectivamente cumplieron con la encomienda, tomándole una foto a la boleta, sin embargo se olvidan que el uso de teléfonos celulares durante ha quedado prohibido.



A esto se le suman a las prácticas denunciadas públicamente por representantes de partido ante el Organismo Público Local Electoral (Ople), quienes expusieron la compra de credenciales por parte de funcionarios del sindicato en conjunto con personal del ayuntamiento.



Representantes de los partidos dijeron que no han podido proceder a poner una denuncia, ya que sus fuentes se rehúsan a dar su testimonio de la represión que están sufriendo, por lo que dijeron que es complicado poner fin a estas prácticas si los agraviados no se organizan para actuar en contra de quien los controla.