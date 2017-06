Suspenden festival en Alemania por atentado terrorista Tweet El festival de música "Rock am Ring", que atrae a decenas de miles de personas al oeste de Alemania, fue evacuado este viernes por la noche debido a "una amenaza terrorista", anunciaron la policía y los organizadores. Berlín - 2017-06-02 17:45:34 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El festival de música "Rock am Ring", que atrae a decenas de miles de personas al oeste de Alemania, fue evacuado este viernes por la noche debido a "una amenaza terrorista", anunciaron la policía y los organizadores.



La policía de Coblenza (oeste) afirmó disponer "de elementos concretos según los cuales no se puede descartar una posible amenaza terrorista", en un comunicado difundido en el primer día del festival previsto hasta el domingo.



"Como la seguridad es la prioridad y hay que evitar cualquier riesgo para los festivaleros, se ha decidido suspender el festival por hoy", explicó la policía, sin dar detalles sobre la naturaleza de la amenaza ni los elementos de los que dispone.



Los organizadores pidieron, por su parte, a los presentes que se dirigieran "de forma ordena y tranquila hacia las salidas" y los campamentos de los alrededores del célebre circuito automovilístico de Nürburgring, donde se celebra el festival.



La policía precisó que la seguridad ya había sido reforzada con 1.200 agentes adicionales, a raíz del atentado cometido el 22 de mayo en Mánchester después de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.



Las autoridades alemanas permanecen alertas a causa de la amenaza islamista en el país, sobre todo desde diciembre de 2016, cuando un atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI) causó 12 muertos en un mercado navideño de Berlín.



El EI también reivindicó en 2016 un asesinato en Hamburgo (norte), un atentado con bomba en Ansbach (sur), que dejó 15 heridos, y un ataque con hacha en un tren de Baviera, que causó cinco heridos.



Los servicios de inteligencia calculan que hay unos 10.000 islamistas radicales en Alemania, de los cuales 1.600 podrían llevar a cabo actos violentos.

