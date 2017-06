Guerra electoral por redes sociales en Agua Dulce

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-17:44:17 Agua Dulce Una de tantas páginas en donde señalan fue clonada para insultar al candidato.

Integrantes del Partido del Trabajo así como del PRI, MORENA y PAN PRD, se volvieron a subir al cuadrilátero de manera literal y utilizaron las redes sociales para denostar, calumniar y hacer pedazos a los candidatos contrarios, en donde incluso clonaron cuentas en Facebook, con tal de que la ciudadanía no vote por los aspirantes de cualquiera de estos partidos.



Cuando parecía que con el cierre de campañas las denostaciones e insultos habrían acabado no fue así, en las redes sociales se recrudecieron incluso llegaron a los límites de acusar seriamente a varios candidatos de ser hasta drogadictos o golpeadores de mujeres, salieron a relucir historias entre lo real y fantasioso de varios candidatos, incuso a uno de ellos ya le pusieron que hablaba hasta con Dios.



Mientras en las páginas oficiales de todos los candidatos se pueden leer anuncios en pro de la democracia, o que este domingo salgan a votar para que elijan a su próximo presidente, en páginas alternativas las acusaciones siguen siendo verdaderas carnicerías, cuantas falsas o con logotipos de instituciones son creadas para seguir atacando a los candidatos, familias y colaboradores.



Por tal motivo ayer varios colaboradores de estos partidos se señalaron entre sí de inventar o clonar las cuentas de sus aspirantes a alcaldes y tener una guerra sucia, incluso señalaron que se demandaran ante las instancias correspondientes, lo que sí es indudable que en Agua Dulce, estas elecciones han sido de lo más ensuciado que se había visto en años.





CIUDADANÍA NO SE DEBE DE PREOCUPAR: SÍNDICO

El síndico del ayuntamiento y comisionado de Seguridad Pública en Agua Dulce, Antonio de la Cruz Balcázar manifestó a la ciudadanía no seguir rumores ni desatarlos para este próximo 4 de junio día que se darán las elecciones municipales, ya que señala que la desinformación en lo único que daña este tipo de fiesta democrática.



El síndico índico que están garantizadas las elecciones el próximo domingo ya que habrá seguridad tanto por el ayuntamiento de Agua Dulce, así como la policía estatal con refuerzos de la policía civil e incluso se pretende que la Marina y el ejército patrullen la ciudad en las votaciones para garantizar la seguridad.



Apuntó que estas elecciones en particular son de gran efervescencia política, ya que son candidatos locales los que juegan para ser elegidos y la mayoría de los ciudadanos se conocen, “luego del 4 de junio se volverán a ver las caras en las calles, en el mercado, es por eso que le pedimos que tengan la mente fría y no se agredan”, dijo el funcionario.



Señalo que en particular no existen colonias con focos rojos, por lo que la vigilancia se dará en todo el municipio de Agua Dulce este domingo, por ultimo señalo que tanto la fiscalía en Las Choapas la Fepade, así como las líneas de emergencia estarán de guardia por lo que cualquier delito que vean los ciudadanos pueden denunciarlos, finalizó.