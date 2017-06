Monitorean ríos en Las Choapas por lluvias Tweet Las lluvias que se registraron en el municipio de Las Choapas, no causaron afectaciones durante este viernes, incluso los río se mantuvieron en su escala normal, reportaron los cuerpos de prevención y emergencia Las Choapas - 2017-06-02 17:41:38 - Miguel Ángel Rodríguez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-17:42:36 Agua Dulce Las lluvias que se registraron este viernes no causaron daños en el municipio de Agua Dulce Las lluvias que se registraron en el municipio de Las Choapas, no causaron afectaciones durante este viernes, incluso los río se mantuvieron en su escala normal, reportaron los cuerpos de prevención y emergencia.



El fenómeno Beatriz que impactó Oaxaca, dejó sentir su remanente en el sureste de Veracruz, manteniéndose precipitaciones superiores de 50 a 70 milímetros.



Derivado a que la secretaría de Protección Civil del estado, emitió el “alertamiento” verde, que establece “peligro minino”, tuvieron que ser monitoreados los ríos, caudales y lagos, para accionar los programas de emergencia en caso que los niveles se incrementaran y pusiera en peligro a la población.



Las recomendaciones se mantendrán durante este mismo sábado, cuando según los pronósticos del tiempo, advierten que las lluvias continuarán de manera moderada.

