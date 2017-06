‘Les valen’ los topes en el Agua Dulce - El Burro

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-17:39:44 Agua Dulce Automovilistas no respetan los topes en el tramo Agua Dulce El Burro y las autoridades de transito tampoco vigilan. De nueva cuenta conductores que entran y salen de esta ciudad en el tramo Agua Dulce El Burro, no respetan los reductores de velocidad que hace un par de más de un año se pusieron con la perspectiva de bajar los índices de accidentes en la conocida “curva del diablo” en donde por años ha habido muertes por el exceso de velocidad y la falta de pericia entre los conductores.



El delegado en turno Javier Avalos condado, luego de que se diera un fuerte accidente dejando una persona muerta, solicito el apoyo para diseñar 15 reductores de velocidad en cada lado de la curva esto provocaría que cada conductor bajara la velocidad, en un principio se respetó pero hoy en día la mayoría de los automovilistas no lo hacen.



Se puede observar que tanto para la entrada y la salida, los conductores en lugar de tomar su carril prefieren pasar por el carril contrario evitando los topes, luego pretenden meterse a la fuerza para ocupar su lugar lo que provoca malestar a los que si respetan las señales de tránsito.



Ni la delegación actual ni los agentes están pendientes por lo que varios conductores han señalado que se quiten los topes ya que nadie los respeta, pero serán las autoridades de transito que respondan ante situación ya que no hacen respetar los reglamentos ya que más de un automovilistas ha estado a punto de chocar por estos malos conductores que no respetan los topes.