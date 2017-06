Fuerte crítica contra MAYL, reflejo de mal gobierno

La doctora en Comunicación de la UNAM y catedrática de la Universidad Complutense, Olivia Velarde en el curso de una entrevista resalta el notable el deterioro de la clase política de México, han ocurrido sustanciales cambios en el manejo informativo y con motivo de la apertura se ha perdido el respeto a los altos funcionarios en gran parte por la falta de la propia moral de los servidores públicos.



La maestra universitaria de origen veracruzano no recuerda que al principio de un gobierno estatal se hablara tan mal de un gobernador como es el caso de Yunes Linares donde se ha perdido el respeto rápidamente. Las normas de cortesía permanecían durante los primeros cuatro años y existía casi al final de la administración algunos rumores negativos en charlas de café pero no se llegaba al extremo de convertirse en noticia en los medios tanto locales como nacionales por la mala actuación de un ejecutivo estatal.



No existen antecedentes donde se critique a ningún gobernante al inicio de su administración. Si bien es cierto que durante el primer semestre Yunes no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña sino todo lo contrario se han agudizado los problemas.



La crítica es unánime y el manejo de los encargados de la comunicación social es en la práctica informativa inexistente. Una costosa dirección burocrática que no tienen ninguna razón.



Por otro lado en el pasado tampoco se hablaba de manera negativa de los exgobernadores como ocurre en el presente con Fidel Herrera y Javier Duarte.



Las figuras de Marco Antonio Muñoz, Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Rannauro y Miguel Alemán Velasco se mantienen dentro del marco de un buen recuerdo.