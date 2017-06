Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-13:21:12 Redacción Foto tomada de SHOWCAKE/ISTOCK/THINKSTOCK

Por: Marcela Antonaci



¿Sabías que no todas las grasas son malas? Hay muchas que te ayudan a adelgazar aunque no lo creas. Son grasas que el organismo necesita invariablemente a diario. En esta entrega te quiero contar cuáles son esas grasas que además de ser saludables, ¡te ayudarán a bajar de peso!



1. Aceite de oliva

Usos del aceite de oliva para limpiar el hogar



Además de ser delicioso, el aceite de oliva es una de las mejores grasas que puedes consumir y que te ayudan a adelgazar. Contiene polifenoles que combaten el cáncer y grasas monoinsaturadas que fortalecen la salud del corazón.



Estudios recientes aseguran que el aceite de oliva es rico en una hormona llamada adiponectina que es la responsable de descomponer las grasas localizadas en el cuerpo. Es decir que cuanta más hormona tengas en tu cuerpo, menos grasa localizada tendrás.



2. Coco

Beneficios y virtudes de la leche de coco 2



El coco contiene una gran carga de grasas saturadas. La mitad de ellas vienen del ácido láurico que elimina el colesterol malo. Consumir aceite de coco reduce la obesidad abdominal. Tomando tan solo dos cucharadas diarias es posible perder la grasa asentada en el vientre de una manera muy eficaz.



3. Chocolate negro

Siento en el aire un grito de agradecimiento de la gente golosa. Aunque no lo creas, el chocolate negro puede ayudar a aplanar el abdomen. Según un estudio, los hombres que consumían chocolate dos horas antes de comer disminuyeron un 17 por ciento las calorías que consumían al momento del almuerzo o de la cena.



4. Aguacate

Adoro el aguacate, me encanta y ahora mucho más porque sé que es una grasa que me ayudará a perder peso. Es importante poner un límite de tan solo 1 cuarto o medio aguacate diario. Si lo mezclas con una pizca de limón, sal y pimienta y lo untas en una tostada integral, tendrás un desayuno completo y no sentirás hambre hasta la hora del almuerzo y eso, ¡es genial!



5. Yogur griego

Finalmente, aquí tenemos un lácteo que puede ayudarte a adelgazar gracias a la gran cantidad de proteínas que contiene. Como esta toma tiempo en descomponerse, es probable que tu estómago se sienta lleno por más tiempo y te produzca un gran efecto de saciedad.



Estas grasas son alimentos comunes, podemos consumirlos a diario y son súper sanos. Lo mejor de todo esto que son deliciosos y nos ayudan a perder peso o a mantener la línea y eso es una gran noticia.



Con información de VIX http://www.vix.com/es/salud/182181/5-grasas-saludables-que-te-haran-adelgazar