Polémico bikini en redes sociales

Su diseño es un tanto polémico porque es poco funcional, sobre todo si vas a nadar o bien, planeas broncearte.



Hemos visto trajes de baño exóticos en redes sociales y a pesar de que el protagonista de esta nota no lo es tanto, ha causado controversia debido a que consideran que el diseño es poco práctico para nadar e incluso broncearse.



El diseño de origen brasileño pertenece a la firma Amir Slama, se vende en línea por 308 euros (1400 pesos) y si bien se une a la tendencia de este verano donde se propone el uso de mangas para los trajes de baño, ha desatado polémica en sitios como Reddit con comentarios por parte de las usuarias quienes cuestionan si lo usarían o no.



Algunas comentan que como diseño está bonito, pero que ya puesto debe ser muy incómodo por el tipo de manga que tiene. Amir Slama también es el creador de esta camisa-bikini que se vende en Farfetch por 264 euros y que no ha llamado tanto la atención a pesar de que es todavía más exótico que el anterior.



