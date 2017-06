Modas extrañas sólo para hombres

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-13:07:57 Redacción Foto tomada del portal www.sdpnoticias.com

La firma Hologram City se inspiró en los RompHim para crear una versión aún más fresca que la original, ¡De encaje!



Las modas extrañas continúan y no sabemos cómo apreciarlas. Hace no mucho salió una versión de “camisa/bermuda” tipo jumper de RompHim, una marca con sede en Los Ángeles.



Estas prendas no han convencido a todos de su encanto, ya que aseguran es un tanto incómoda a la hora de ir al sanitario, pero muchos afirman que se ven bien y son perfectos para el calor. Sin embargo, como parte de la competencia, la marca Hologram City tomó como inspiración en la prenda original y decidieron hacer una versión más ad - hoc para los días de insoportable calor.



Seguramente te ha pasado que estás pegajoso por el sudor, así que para mantenerte ventilado, esta firma propone el encaje como material alternativo. Como sugerencia, la marca recomienda llevar truzas del mismo color que la prenda. Sí, todo debe combinar o al menos tener un contraste que vaya con las tendencias de color (especialmente en tonos pastel).



Con información de SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/02/la-prenda-que-pocos-hombres-se-atreveran-a-usar-este-verano