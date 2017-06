Secretaría del Trabajo está incurriendo en un delito: José García; Guevara Moreno 'El Profe' promueve amparo

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-12:44:32 Veracruz José Manuel García García, secretario de Conflicto del gremio, explicó que la Secretaría del Trabajo está incurriendo en un delito al inmiscuirse en un conflicto sindical y sobre todo revocar un documento que en su momento fue avalado y conseguido conforme a la ley.

José Carlos Guevara Moreno, representante del Grupo Libertad por la Democracia, promovió un amparo por la advertencia de suspensión de la toma de nota que lo acredita como dirigente del sindicato de Tenaris Tamsa.



José Manuel García García, secretario de Conflicto del gremio, explicó que la Secretaría del Trabajo está incurriendo en un delito al inmiscuirse en un conflicto sindical y sobre todo revocar un documento que en su momento fue avalado y conseguido conforme a la ley.



“Vuelvo a repetirlo para los trabajadores activos de Tamsa, José Carlos Guevara Moreno sigue siendo el secretario general del Sindicato Unidad y Progreso de Tenaris Tamsa. Ya metimos un amparo y en próximos días saldrá a favor porque siempre nos hemos conducido por la vía de la legalidad”, afirmó.



Aclaró que al momento Guevara Moreno no ha sido citado por la Secretaría del Trabajo para notificarle de la anulación de la toma de nota, por el contrario cuentan con chequeras de las cuentas del sindicato, pues presentaron ante la institución HSBC la toma de nota certificada, avalada por la Dirección General del Registro de Asociaciones.



Incluso recibieron depósitos de las cuotas sindicales, mismas que fueron congeladas recientemente por la empresa.



“Con la autoridad laboral no es de que nosotros les caigamos bien. Paolo Rocca solo fue a repetir lo que dijo Vicente Ortiz, que es el operador. Él no mostró ningún documento ni tampoco llegó una orden de la Secretaría del Trabajo solicitando a José Carlos presentarse en las oficinas porque se le va a desechar la toma de nota, nada”.



Aseveró que fue desechado el amparo promovido por Pascual Lagunes Ochoa por el tema de la toma de nota por lo que no cuenta con el documento que lo acredite como líder sindical.