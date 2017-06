Nadal rompe récordsy avanza en Roland Garros

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-02-12:38:17 Redacción Foto tomada del portal www.periodistadigital.com

París. Con su marcador más contundente en 13 participaciones en Roland Garros, el español Rafael Nadal se clasificó este viernes para los octavos de final al pulverizar al georgiano Nikoloz Basilashvili, 63 mundial, en tres sets, 6-0, 6-1 y 6-0.



\"Jugué a tenis a un gran nivel y estoy orgulloso. Voy a disfrutar hoy. Mis sensaciones fueron muy buenas, de los mejores partidos que he jugado últimamente\", dijo el cuarto cabeza de serie.



Hasta ahora los mejores marcadores para Nadal en París eran los dos juegos perdidos en 2012 ante el argentino Juan Mónaco y los tres ante Nicolás Almagro en 2008. Nunca había finalizado un partido con tan solo un juego en contra.



\"Cometí pocos errores. No le dejé atacar. Tomé muy bien la iniciativa. Lo que hice peor hoy es que el porcentaje de primeros no fue más alto (55 por ciento)\", analizó el español.



\"Lo positivo es que el segundo estuvo muy bien, a buena velocidad y cambiando bastante. En general, si en octavos mejoro el nivel de hoy sería un éxito\", añadió.



Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/02/nadal-rompe-records-ante-basilashvili-y-avanza-en-roland-garros