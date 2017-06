Seguirá rezagado el Puerto de Veracruz aún con expansión, señalan

El Puerto de Veracruz seguirá rezagado en el ámbito internacional a pesar de la expansión, pues mientras China hace unos días entregó un buque porta-contenedores de 21 mil 465 TEUs en el Puerto de Veracruz ingresan actualmente de 8 mil TEUs y cuando crezca subirá solamente a 14 mil TEUs.



Marvin Gutiérrez Morales, presidente del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval y de Transporte, dijo que el calado del Puerto de Veracruz será de 16 metros y solo podrán ingresar barcos de octava generación.



Además mientras que actualmente Santos, Brasil, maneja 132 mil millones de toneladas el de Veracruz en 10 años moverá 93 mil millones de toneladas de carga contenerizada.



“Los barcos que se hicieron hace cuatro años no caben en el Canal de Panamá que son de 13 mil TEUs menos van a caber en Veracruz. El negocio es tener que transbordar los contenedores”.



Agregó que a nivel mundial hay pedidos de barcos de 25 mil TEUs que no podrán llegar a Veracruz por falta de capacidad.



Aunado a ello no hay presupuesto para seguir con la expansión y se pidió a las compañías privadas invertir en muelles.



“De los 10 puertos más importantes del mundo 7 están en China y en nuestro caso el crecimiento se estancó porque se acabó el presupuesto. Podrán venir barcos de octava generación que calan hasta 15.6 metros pero no más grandes.



“Hay mucho engaño, dicen que cuando se termine el puerto van a manejar 100 millones de toneladas pero eso ya lo manejan otros recintos. La inversión del puerto ya se agotó y se está invitando a las compañías privadas que quieran a que inviertan ellas”.