Estudiantes del Conalep bloquean la Veracruz-Xalapa

Los inconformes exigen justicia para una joven estudiante que el miércoles perdió la vida atropellada en el crucero principal de esa colonia, y cuyo conductor, según testigos, viajaba en exceso de velocidad y se dio a la fuga.



El congestionamiento vial no se hizo esperar, pues era una de las horas de mayor tránsito vehicular para quienes se dirigían al trabajo o a la escuela; sin embargo, a pesar de la lluvia, los manifestantes no se movieron por cerca de dos horas.



“Estamos manifestándonos por la compañera que falleció ayer, víctima de un atropello por un autobús. Estamos pidiendo justicia principalmente, porque queremos que se diga bien quién fue el que la atropelló y sepamos bien qué pasó. El plantel se ha juntado para apoyar y mostrar fuerza ante este acontecimiento”, manifestó un estudiante del Conalep, quien junto con otros compañeros y maestros se trasladaron hasta Tejería, al lugar donde un día antes perdió la joven.



La convocatoria de los estudiantes tuvo eco entre vecinos y comerciantes de la localidad quienes hicieron acto de presencia, más tarde se sumaron padres de familia de escuelas cercanas quienes reclamaban justicia y exigían seguridad vial no sólo en el crucero de Tejería, sino también en otros puntos de la localidad donde también atravesar la carretera representa un peligro.



Representantes de la Fiscalía General del Estado llegaron a dialogar con los inconformes, a quienes prometieron agilizar las investigaciones para deslindar responsabilidades.



Después de dos horas de bloqueo, los inconformes liberaron la carretera aunque amagan con volver a manifestarse si las autoridades no garantizan seguridad vial en la zona, pues no quieren otra tragedia como la que enluto a Tejería el miércoles.



NO ES LA PRIMERA VEZ QUE UNO MUERE



Vecinos de Tejería denunciaron que no es la primera vez que una persona muere atropellada por falta de seguridad vial.



En la zona, donde habitan más de 17 mil personas no existen sitios seguros para que los peatones puedan atravesar de un lado a otro de la carretera federal Veracruz - Xalapa, la cual divide a Tejería de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai.



En el punto donde la joven estudiante murió atropellada no existe un paso de cebra, topes, vibradores o paso peatonal sobreelevado que proteja a las personas que cada día se dirigen a tomar el autobús. A falta de señalamiento, los automovilistas se estacionan en desorden frente al semáforo, impidiendo que la gente pueda cruzar de manera segura frente a ellos. Incluso la esquina del camellón no coincide con la esquina del otro extremo de la calle, por lo que quienes desean atravesar necesariamente deben mezclarse entre los vehículos para poder cruzar.



A unos metros del crucero principal existe otra zona de peligro para los vecinos de Tejería: la salida de la calle Hipólito Saldaña, en ese punto no hay semáforos ni paso peatonal sobre elevado para que la gente atraviese sin riesgo de ser atropellada por los vehículos que transitan por la carretera federal Veracruz - Xalapa. Por si fuera poco, el camellón tiene un camino de tierra que se vuelve resbaloso cuando llueve y algunos negocios locales han colocado sus anuncios y lonas bloqueando la visibilidad tanto para que los peatones vean si un vehículo se aproxima, como a los automovilistas, quienes no ven si alguna persona está esperando para cruzar.



Y aunque parecería que la solución podría ser un puente peatonal, metros más adelante frente a la Unidad Médica Familiar número 15 del IMSS, hay un ejemplo de que no es así.



El único puente peatonal en Tejería se encuentra oxidado y en un extremo el barandal se ha desprendido a causa del deterioro y el nulo mantenimiento que ha tenido. A mitad del puente una lámina amenaza a quienes atraviesan por él y en el otro extremo la lámina de una base está tan oxidada que podría colapsar.