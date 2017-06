Desaparece estudiante del Cbtis de Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-01-20:25:56 Las Choapas La estudiante se encuentra desaparecida

Padres de familia de una alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis 113), interpusieron formal denuncia por su desaparición, pues desde el pasado miércoles salió de su casa sin saber su paradero.



De acuerdo a los datos recabados, familiares de la jovencita de 15 años de edad, domiciliada en la colonia La Sabana, se presentaron a la Sub Unidad de Procuración de Justicia en este municipio para la denuncia correspondiente.



En la denuncia manifestaron que, la madre de la jovencita recibió una llamada telefónica de su marido informándole que su hija no estaba en la casa y después de colgar con él, entró una llamada de su hija, quien le dijo que no podía regresar la llamada porque la tenían amenazada.



La mujer escuchó una voz lejana que le decía se iba con un sujeto llamado Gustavo “N” y al investigar, se percató que dicha persona es un alumno de la misma escuela donde estudia, pero está domiciliado en la colonia Barrio Las Flores.



Por lo anterior, las autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para la búsqueda y localización de la estudiante que hasta el momento se mantiene en calidad de desaparecida.