No desaparecerá UV licenciatura de fotografía

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, rechazó que la licenciatura en Fotografía vaya a desaparecer del área de Artes.



Explicó que este año no se abrió convocatoria debido a la carga de trabajo de los maestros y por la gran cantidad de egresados que no han terminado su proceso de titulación.



Respecto a la falta de titulación de los egresados, dijo que no han concluido por largo tiempo por problemas en el plan de estudios.



Recordó que en las carreras de Artes los maestros atienden a un número reducido de alumnos, y que la UV ofrece la carrera siempre y cuando estén seguros de que los maestros podrán atenderlos.



\"Si los maestros están atendido al número de alumnos que pueden y no hay capacidad de atención, no se ofrece este año pero esperamos que el siguiente año si aparezca\".



Este año se dedicarán a actualizar el plan de estudios de esta carrera, debido a que hasta ahora se enfoca a técnicas antiguas que no prevén los aspectos de la fotografía moderna y las nuevas técnicas digitales.



\"Se han quedado en las técnicas fotográficas del asado y la digitalización ha modificado las técnicas, (queremos) que sean capaces de utilizar las diferentes técnicas\".