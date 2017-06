No interviene FESAPAUV en elecciones de rectoría Tweet Los dirigentes de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruz (FESAPAUV) no intervienen entre los profesores para decidir a quién apoyar entre los cuatro aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV). Poza Rica - 2017-06-01 18:08:31 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-01-18:09:29 Poza Rica Los dirigentes de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruz (FESAPAUV) no intervienen entre los profesores para decidir a quién apoyar entre los cuatro aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV). Los dirigentes de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruz (FESAPAUV) no intervienen entre los profesores para decidir a quién apoyar entre los cuatro aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV).



Fue la expresión que hizo el secretario regional de FESAPAUV de la zona Poza Rica-Tuxpan, Juan Roberto Mateos Crespo al asegurar que los académicos tienen la libertad de votar por la candidata que más les convence en sus propuestas para mejorar esta Casa de Estudios.



Actualmente los aspirantes a asumir la rectoría de la UV son Rocío Ojeda Callado, Jorge Manzo Denes, Rocío Córdoba y la actual rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, busca la reelección.



“Nosotros le decimos a nuestros compañeros maestros a que participen porque viene la Junta de Gobierno quien nos da los lineamientos de participación; es decir hacen consulta ante la comunidad universitaria… los maestros y estudiantes tienen su opinión para elegir quién dirigirá la universidad”, dijo el representante de Fesapauv.



Juan Roberto Mateos indicó que la próxima administración de la UV debe garantizar la calidad de la educación de los jóvenes veracruzanos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

