Rechazan que flujo portuario se vea afectado con la Marina al mando de la terminal en Veracruz Tweet Veracruz - 2017-06-01 13:16:31 - Heladio Castro / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-01-13:17:29 Veracruz A unos días de que el control de los puertos mexicanos pase oficialmente a la Secretaría de Marina, los trabajos de carga y carga en todos ellos no se verá afectado, afirmó Arturo Martínez Ortiz, Capitán Regional de Puerto de Veracruz. A unos días de que el control de los puertos mexicanos pase oficialmente a la Secretaría de Marina, los trabajos de carga y carga en todos ellos no se verá afectado, afirmó Arturo Martínez Ortiz, Capitán Regional de Puerto de Veracruz.



En la ceremonia alusiva al 75 aniversario del Día de la Marina aseguró que está garantizado el trabajo cotidiano de las terminales marítimas, particularmente la de Veracruz.



“Este próximo 17 de junio con las transferencias de las Capitanías de Puerto a la Secretaría de Marina no se verán afectadas las operaciones portuarias.



“La fusión de esfuerzos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina implica transparencia institucional, entendida como la apertura y claridad del trabajo con el compromiso en conjunto y el desarrollo de las facultades y funciones de estas dos instituciones”, aseveró.



Remarcó que las actividades se fusionan a partir de ese día en una sola autoridad marítima nacional que cumplirá con eficacia los compromisos de la población y el sector marítimo, lo cual redundará en mayor eficiencia en los puertos.



Destacó que una vez con el control de las terminales marítimas será mayor el compromiso de la Armada de México.



“Estamos seguros de que debemos sustentar las expectativas de México sobre una fuerte convicción en el desarrollo portuario.



“Es el caso del nuevo puerto de Veracruz, el cual se realiza considerando los procedimientos constructivos de los mas altos estándares a nivel mundial, cuadruplicando la capacidad de carga comercial, de 23 a 95 millones de toneladas, convirtiendo así a Veracruz en el puerto más importante de México”, subrayó Martínez Ortiz.



El evento se realizó en la Macroplaza del Malecón. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario