Indígenas de Catemaco inician plantón en el OPLE; exigen se reconozca elección de consejo indígena

Habitantes indígenas integrantes de la Organización del Gobierno Autónomo Indígena de Catemaco se instalaron en plantón frente a las oficinas del OPLE, donde reclaman al titular Alejandro Bonilla Bonilla, que reconozca la elección del consejo indígena de su municipio.



Ellos no reconocen a otros candidatos, por actos de corrupción que encabezan partidos políticos, señaló José Wilfrido Reyes Martínez, ganador de una elección de dicho consejo indígena.



Las comunidades indígenas convocaron a elección hace unos días y realizaron “una elección autónoma en el municipio, porque estamos cansados de tanta sinverguenzada de los políticos y se volvió un negocio la política, solo se cambian el poder unos a otros”, señaló en entrevista afuera de las instalaciones del OPLE de la calle Juárez.



Expuso que el pueblo merece respeto y no son la única comunidad indígena que pide respeto.



“Bueno se le va llegando la hora a quienes administran nuestro recursos, para que quienes vayan a administrar los recursos del pueblo, atiendan las causas indígenas, porque vemos casas, mansiones, de los políticos y nuestra gente está más marginada”.



El motivo de la visita al OPLE, fue para enterar al presidente, Alejandro Bonilla, que ganó el señor José Wilfrido Reyes Martínez, “que tome en cuenta esta elección”.



Sobre los candidatos inscritos, señaló “son títeres del sistema, los taren del moco, los hacen como quieren, y nosotros no queremos que nos acarreen a ningún lado”.



No desean permitir las elecciones del domingo, porque se derrochan muchos recursos, observó el señor Reyes Martínez.



Pidió que su consejo indígena sea tomado en cuenta en el conteo de votos del OPLE, o apelarían a la Organización de las Naciones Unidas.



No quiso decir cuántas personas participaron en esta elección indígena, destaparán sus votos cuando se desarrolle la elección del domingo.