¿Qué ha logrado MAYL en seis meses de gobierno?

Hace 6 meses, el 1 de diciembre de 2016 cuando Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta como gobernador del estado de Veracruz para el periodo 1/diciembre/2016-30/noviembre/2018, ofreció un panorama de desarrollo, inversiones, empleo, seguridad y cero corrupción.



Llegó al gobierno representando a la alianza PAN-PRD ‘Unidos para Rescatar Veracruz’. A lo largo de su campaña que inició el 3 de abril en la colonia Carranza de Boca del Río tuvo 2 temas recurrentes: Javier Duarte de Ochoa y los compromisos de campaña.



Ese día presentó en la Fiscalía General del Estado de Veracruz la denuncia penal 1135/2016 contra Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito y otros delitos.



Además presentó sus 10 Acciones Urgentes para Enfrentar la Corrupción, que entre otros puntos obliga a los servidores públicos estatales y municipales a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés disponibles en internet.



Además, a que en las licitaciones de obras, servicios y adquisiciones participarían organismos de la sociedad, como Causa en Común y Transparencia Mexicana; y a que el Congreso del Estado elegirá al contralor general del estado, a propuesta de la Universidad Veracruzana, para que el ejecutivo estatal no pueda removerlo.



También, a crear la Fiscalía Anticorrupción y a crear una Ley Estatal de Extinción de Dominio para expropiar a ciudadanos y servidores públicos involucrados en enriquecimiento ilícito.





Resultados



A la fecha no se tiene conocimiento de que se haya concretado alguna de ellas. No se ha creado la Fiscalía Anticorrupción, aunque quizás sí se aplique ya lo referente a las declaraciones patrimoniales.



Sí se informa sobre funcionarios del sexenio anterior a quienes se fincarían responsabilidades, pero aún no hay casos cerrados que demuestren contundencia en investigaciones.



En cuanto al Contralor del estado, era síndico del actual Ayuntamiento de Boca del Río y no se sabe que lo haya propuesto la Universidad Veracruzana ni que lo haya elegido el Congreso del Estado.







>>Se triplicaron los delitos



Su Plan de Acciones para Enfrentar la Emergencia de Seguridad Pública contempla solicitar más presencia de las fuerzas federales: Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal y Gendarmería Nacional. Además, designar como secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango y crear una nueva Policía Estatal bien pagada y con prestaciones sociales.



Definir 10 Zonas de Atención Prioritaria en Materia de Seguridad; crear Policías regionales; tener una red de videovigilancia para prevenir el delito; aplicar tecnología como satélites y drones; y eliminar a los elementos que no aprueben los exámenes de confianza.



El propio ejecutivo habría diseñado una propuesta para enfrentar y abatir delitos de alto impacto como el secuestro, con asesoría de expertos estadounidenses, israelíes y colombianos, que habría empezado a capacitarse desde el 6 de junio del año 2016 e iniciado operaciones al 100 por ciento desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando él rindió protesta como gobernador.



Incluso se habló de formar un comando de 50 elementos capacitados en Estados Unidos y de formar un centro de atención ciudadana para denunciar secuestros, extorsiones y otros delitos.



Entre sus Acciones para Enfrentar la Emergencia en Materia de Combate al Abigeato destaca crear en el estado la primera Base de Datos de Propietarios de Ganado y enlazarla con el Padrón Nacional Ganadero, para verificar la procedencia y destino de hatos movilizados en la entidad.



Además, crear el Consejo Ganadero Veracruzano, las Unidades de Inspección y capacitar a la fuerza pública en aspectos inherentes a la ganadería.





Resultados



Con excepción del arribo de fuerzas armadas (Policía Federal, Gendarmería, Marina y Ejército, que son del gobierno federal y no del estatal, no se ha visto concretar ninguna de las demás propuestas.



Su propuesta de designar como titular de la SSP a un militar de alto rango, dista mucho del actuar secretario, quien es abogado.



No se han definido zonas de atención prioritarias ni creado Policías regionales. Tampoco se ha formado ningún comando asesorado por expertos de EU, Israel ni Colombia para combatir la inseguridad. Lo que sí se observa es el uso de drones en actos públicos.



Tampoco se ha informado cuántos elementos policiacos han causado baja por no aprobar los exámenes de control y confianza.



Diversas fuentes señalan que en el primer semestre del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se dispararon los índices delictivos con respecto al mismo periodo de sus antecesores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.



El presidente del PRI Estatal, Renato Alarcón Guevara, comentó el 10 de marzo que al cumplirse los primeros 100 días de la administración de Yunes (1 al 31 de diciembre de 2016, 1 al 31 de enero de 2017, 1 al 28 de febrero de 2017 y 1 al 10 de marzo) los homicidios dolosos se incrementaron en 67 por ciento, los secuestros en 106 por ciento y las extorsiones en 435 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.



Otros registros se basan en el primer cuatrimestre del gobierno de Yunes (1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017) y señalan en ese periodo 591 homicidios dolosos, la mayoría (432) por posibles ejecuciones; y 201 secuestros en sus diferentes modalidades.



Según el diputado local Amado Cruz Malpica, en el primer semestre del gobierno yunista (diciembre 2016 a mayo 2017) se dispararon los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos de automóviles con respecto al mismo periodo de los gobiernos fidelista y duartista.





Primer semestre Homicidio doloso Secuestro Extorsión Robo auto con violencia Robo auto sin violencia



Fidel Herrera 218 4 49 113 821



Javier Duarte 275 13 143 657 1, 918



Miguel A. Yunes 620 75 200 1, 045 2, 261





>>Solo buenos deseos



Sus 10 Compromisos en Materia de Salud Pública contemplan medicinas para todos mediante un abasto suficiente; infraestructura digna con rehabilitación de instalaciones hospitalarias; el programa Médico a Tu Puerta que implica visitas domiciliarias; unidades especializadas en diabetes; reducción de muerte materna e infantil; 10 mil cirugías de cataratas para adultos mayores a lo largo de los 2 años; y adquisición de 100 ambulancias.



Además, fortalecer la infraestructura hospitalaria, equipamiento y personal; y reconocer al mejor hospital, el mejor centro de salud y al mejor personal de cada jurisdicción, con un bono.





Resultados



Hasta ahora se ha anunciado la restauración, rehabilitación y equipamiento del edificio que albergaría a la Torre Pediátrica y que será el Hospital del Niño, en la avenida 20 de Noviembre.



También se anunció la rehabilitación del Hospital de Alta Especialidad (Hospital Regional de la avenida 20 de Noviembre.



De igual manera se ha anunciado el abasto de medicamentos en hospitales del estado.







>>Estancados



Su programa de Competitividad y Desarrollo Económico contempla 8 Acciones para Enfrentar la Emergencia Económica y Reactivar el Empleo, basadas en seguridad y cero corrupción, mejora regulatoria, calidad y seguridad social en el empleo, capital humano y talento veracruzano, fortalecimiento del sector energético, nueva estrategia turística, nuevo impulso a las exportaciones y garantizar condiciones de equidad para mujeres y grupos vulnerables en el ámbito laboral.



Va de la mano con los Pilares Estratégicos para Atender la Emergencia Económica en Veracruz, que se basan en un Programa de ahorro y austeridad estatal, Renegociación y reestructuración de deuda estatal, crear la Oficina de Promoción al Desarrollo Económico de Veracruz.



Precisa que su gobierno no generará empleos pero sí generará las condiciones para ello, mediante la atracción de inversionistas a quienes se garantizará seguridad jurídica y seguridad pública, además de bajar de 3 por ciento a 2 por ciento el Impuesto a la Nómina, como estaba originalmente.





Resultados



Hasta ahora ha habido anuncios pero no han aterrizado inversiones específicas ni proyectos turísticos visibles.







>>Aún nadie rescata Veracruz



Sus Acciones Urgentes para Rescatar a Veracruz en Materia de Desarrollo Social contemplan Cobertura Universal de Salud mediante la incorporación de 1.7 millones de veracruzanos al Seguro Popular; Programa Zonas Prioritarias Veracru-Sanas para crear infraestructura de salud en zonas de alta marginación; Programa Escuelas Dignas en Veracruz; Estudiantes al 100 para otorgar un seguro educativo y dotar de uniformes y útiles escolares a estudiantes en zonas de mayor marginación y rezago; Incentivos a Docentes; Programa Estudiantes Destacados; Alfabetización ABC para Todos para enseñar a leer y escribir a 250 mil veracruzanos.



Además contempla un Programa de Inclusión en el Desarrollo Económico para apoyo al empleo temporal, a madres de familia, jóvenes, adultos mayores y sociedad en general; Calidad y Seguridad Social en el Empleo; Vivienda Digna; e Igualdad entre Hombres y Mujeres.





Resultados



Tampoco se ha visto arrancar ninguna de estas acciones que suenan ambiciosas, ni se ha explicado cómo se llevarían a cabo, por ejemplo en el caso de la alfabetización masiva, inclusión para el empleo ni para garantizar la seguridad en este último rubro.





>>Proyectos en el tintero



En otros rubros se contemplan obras como la ampliación y modernización del tramo carretero Cabeza Olmeca-Tamaca, con pasos a desnivel; y modernizar el bulevar costero Manuel Ávila Camacho en este puerto, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públicas.



Resultados



Aún se realizan estudios y no se ha concretado el inicio de esas obras, que requieren licitación.







LOS PENDIENTES





-La ciudadanía reprocha que no se haya hecho realidad el anuncio de que en 6 meses habría un cambio radical y que los veracruzanos vivirían sin miedo pues se recuperaría la seguridad.



-Un tema delicado que se arrastra desde administraciones anteriores y que persiste en ésta son los agravios a periodistas.



En lo que va el gobierno de Yunes Linares asesinaron al periodista Ricardo Monlui Cabrera, de los medios “El Político” y “El Sol de Córdoba”, el domingo 19 de marzo en Yanga, cuando salía de un restaurante donde desayunó con su familia; he intentado ultimar -sin éxito- el 29 de marzo a Armando Arrieta Ganados, jefe de Redacción de “La Opinión” de Poza Rica, quien recibió 2 disparos en la puerta de su casa.



-El secretariado ejecutivo de la CEAPP reporta hasta mayo de este año 46 agresiones a periodistas a y 6 casos de protección hasta mayo de 2017.



-Diversos sectores reprochan no tener información sobre avance en investigaciones de casos pendientes de los gobiernos anteriores; y que la Suprema Corte no atraiga los casos, por lo menos los recientes.



-Otro reproche es el no haber puesto en marcha la Alerta de Género en 11 municipios del estado y no haber reporte de acciones, cuando ya se han acumulado al menos 55 asesinatos de mujeres.



-Varios sectores afirman que el gobierno de Yunes Linares ya contrajo una deuda pública por 4 mil 400 millones de pesos, pese a que se había comprometido a no adquirir más pasivos.



-Otro problema no resuelto son las desapariciones acumuladas a lo largo de más de una década en varios puntos del estado y los hallazgos de fosas clandestinas cuyo número ya es incalculable.



Organismos no gubernamentales como El Solecito y otros hablan de más de 250 sólo en Colinas de Santa Fe, al norponiente de la ciudad de Veracruz; más los que hay en otros municipios en la zona centro y en el sur del estado.



-Esa situación también ha causado fricciones entre los colectivos integrados por familiares de desaparecidos y la Fiscalía General del Estado, al grado de pedir la renuncia del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, pero el gobernador no les ha entregado la cabeza del hombre a quien él colocó en ese cargo.





Así lo dijo Yunes al ganar la elección:



“Viviremos sin miedo. Recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las personas será una de nuestras principales prioridades”.



“En 6 meses se advertirá un cambio radical en las condiciones de seguridad de las familias veracruzanas”.



“Dos años serán suficientes para acreditar que respetando la ley, aplicando los recursos con honestidad y transparencia, gobernando cerca de la gente, se puede lograr el cambio que todos necesitamos”.